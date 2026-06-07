Наслідки атаки на нафтобазі в «Семиколодезянська» у селищі Єди-Кую

У ніч на неділю, 7 червня, дрони Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу та нафтовий термінал росіян, розташовані на сході тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки на ворожих обʼєктах зайнялися пожежі, повідомили у пресслужбі ССО.

На відео, яке поширили у пресслужбі ССО, видно підліт дронів до нафтових обʼєктів росіян, а також пожежі на їхній території внаслідок атаки.

За даними українських військових, вночі 7 червня безпілотники атакували нафтобазу «Семиколодезянська» у селищі Єди-Кую Керченського району. Вона розташована за близько 200 км від лінії бойового зіткнення.

«Окупаційні війська використовують її як перевалковий пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 м³. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника», – повідомили у пресслужбі ССО.

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Крім того, дрони атакували морський нафтовий термінал у Феодосії, розташований за 250 км від лінії фронту. У пресслужбі ССО повідомили, що термінал має сім резервуарів для нафтопродуктів по 10-20 тис. м³ кожен. Саме тут забезпечується перевалка нафтопродуктів із залізничних цистерн на танкери. Крім того, Феодосійський термінал використовують для резервного постачання пальним на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

Нагадаємо, 6 червня 3-й окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго повідомив, що підрозділи Сил спеціальних операцій контролюють з повітря ділянку сухопутного коридору, яким російські війська здійснюють переміщення у напрямку тимчасово окупованого Криму. ССО наголосили, що завдяки ефективній роботі підрозділів вже вдалося значно ускладнити постачання російської армії, зокрема доставку пального та матеріально-технічних ресурсів на територію тимчасово окупованого Криму.