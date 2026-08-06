Документ підготували для обґрунтування необхідності внесення змін до чинної містобудівної документації

У середу, 5 серпня, Сокільницькій сільраді не вдалося погодити містобудівний моніторинг, необхідний для подальшого внесення змін до генерального плану громади. Під час громадських слухань представники Львівської міськради навели низку аргументів щодо ризиків масштабної житлової забудови Сокільників: відсутність резервів водопостачання, додаткові тисячі автомобілів на львівських дорогах, брак соціальної інфраструктури та обмеження для житлової забудови поблизу аеропорту. У результаті документ вирішили доопрацювати, а громадські слухання провести повторно.

На обговорення Сокільницька сільрада винесла аналітичний звіт містобудівного моніторингу Сокільників, Годовиці та Басівки. Як пояснила начальниця відділу архітектури та містобудування сільради Світлана Кончевич, документ підготували для обґрунтування необхідності внесення змін до чинної містобудівної документації.

Однією з підстав для майбутніх змін є меморандум між Львівською ОВА, міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою сільрадою щодо розвитку прилеглих до летовища територій. Аеропорт, зокрема, ініціював зміну функціонального призначення частини земель громади, які зараз є землями сільськогосподарського призначення.

Однак під час громадських слухань до самого містобудівного моніторингу виникла значна кількість зауважень. Представники Львівської міськради наголосили, що документ фактично констатує вже наявні проблеми Сокільників, але не пояснює, як їх вирішуватимуть у разі подальшої масштабної забудови.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За чинним генеральним планом населення Сокільників у перспективі може зрости з приблизно 8–9 тис. до 50 тис. людей. Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач наголосив, що це означатиме появу мільйонів квадратних метрів житла, тоді як у громади вже зараз є проблеми з водою, каналізацією, транспортом та соціальною інфраструктурою.

«Сьогодні ми мали б почути відповіді, як реалізовується чинний генеральний план і як він впливає на мешканців. Натомість бачимо намір знову вносити зміни. Водночас чинний генплан уже передбачає збільшення населення Сокільників із приблизно 8–9 тисяч до 50 тисяч людей», – сказав Любомир Зубач.

Одним із ключових аргументів Львова стала відсутність достатніх ресурсів для водопостачання такої кількості мешканців. Директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович заявив, що Малечковицький водозабір, який забезпечує Сокільники водою, фактично вичерпав свої можливості.

«Додаткових резервів немає. Якщо планується розвиток житлової забудови до 50-тисячного населення, необхідно спочатку відповісти, звідки братиметься вода і як працюватиме система водовідведення», – наголосив він.

Іншим аргументом проти запропонованого підходу до розвитку Сокільників стало транспортне навантаження на Львів.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило повідомив, що в разі реалізації передбаченої забудови лише на вул. Кульпарківській може додатково з'явитися близько 7 тис. автомобілів. Водночас кількість громадського транспорту доведеться майже подвоїти.

За словами Любомира Зубача, транспортне моделювання показало, що до приблизно 12 тис. автомобілів, які є зараз, можуть додатися ще 7 тис.

«Вулиця Кульпарківська "ляже", як і інші вулиці. Коли почнеться забудова, це відчує кожен львів'янин і кожен мешканець Сокільників», – заявив він.

Окремі зауваження стосувалися забудови поблизу міжнародного аеропорту «Львів». Представники летовища повідомили, що вже опрацювали передпроєктні рішення щодо його розвитку – будівництва перону для літаків, вантажних терміналів та логістичної інфраструктури. Водночас в окремих шумових зонах житлова забудова не допускається.

Любомир Зубач звернув увагу, що житлові будинки поблизу аеропорту вже є, а генплан передбачає нові квартали.

«Немає відповіді, як забезпечити належний шумозахист для цілих районів і як це вплине на людей після повноцінного відновлення роботи аеропорту», – сказав він.

Після зауважень Львівської міськради, місцевих депутатів та мешканців Сокільницька сільрада має доопрацювати документ, повторно його оприлюднити та провести нові громадські слухання.

За словами Гелени Пайонкевич, до аналітичного звіту подали велику кількість пропозицій, частину з яких Сокільницька сільрада планує врахувати.

Таким чином, після зауважень Львова та мешканців документ, який мав стати підставою для подальших змін містобудівної документації Сокільників, у представленому вигляді не пройшов і має бути винесений на повторне громадське обговорення.

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої є івано-франківський забудовник Blago.

Водночас навколо розширення Сокільників тривають судові та правоохоронні розслідування. Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, а поліція розслідує можливу незаконну зміну його меж. Кримінальне провадження відкрито за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі перевіряють причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень. Наразі жодній особі підозру в цій справі не оголошено.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.