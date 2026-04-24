24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення. Львівську міську раду, яка по інший бік межує з аеропортом, ані до обговорення меморандуму, ані до його затвердження і презентації чомусь не долучили.

Керівництво аеропорту оптимістично називає цей документ завершенням півторарічного конфлікту та анонсує будівництво вантажного терміналу та руліжних доріжок. Про продовження злітної смуги теж говорять, але значно обережніше, як і про необхідність будівництва ще одного аеропорту, на якому на тлі намірів масштабної забудови Сокільників так наполягає обласна адміністрація та прихильники забудови цієї території.

ZAXID.NET відвідав брифінг за результатами підписання тристороннього меморандуму, який мер Львова Андрій Садовий назвав «одним із найбільших злочинів проти громади», та розповідає, про що там домовились.

Для розширення аеропорту необхідно викупити приватні ділянки

Спочатку коротко нагадаємо історію конфлікту. Наприкінці 2024 року Сокільники вирішили приєднати понад 50 га сільськогосподарських земель біля злітної смуги аеропорту, які були розташовані поза населеними пунктами. Для цього сільрада розробила оновлений генеральний план селища, який передбачав масштабну житлову забудову цієї території. Проти такої ініціативи виступив аеропорт, адміністрація якого заявила, що ці плани з нею не погоджували, а також мешканці Сокільників, яким на тлі намірів нового будівництва почали надходити пропозиції продати свої паї, часто за заниженими цінами.

У суперечку також вступила і Львівська міська рада, з якою сусідні Сокільники свої плани не погоджували, натомість «намалювали» у генплані міські інфраструктурні проєкти. Для повноцінного приєднання цих земель до селища необхідне рішення Львівської районної ради, яке через публічний конфлікт, що триває майже півтора року, так і не можуть ухвалити. Однак це не завадило членам партії «Варта» – родині підприємців Городечних, а також фірмі, наближеній до івано-франківського забудовника blago, зосередити в Сокільниках близько 60 га земель. На тлі намірів забудови голова ЛОВА Максим Козицький навіть пропонував збудувати ще один аеропорт, хоча львівське летовище й до повномасштабної війни не було довантажене.

Зрештою Львівська ОВА уклала з аеропортом та Сокільниками меморандум, який, за словами заступника голови Львівської ОВА Юрія Бучка, передбачає напрацювання передпроєктних рішень щодо розвитку держпідприємства. Після розробки проєкту аеропорт має погодити його з Сокільниками, після чого громада має внести зміни в генплан і перевести частину земель сільськогосподарського призначення в землі транспорту для будівництва нового терміналу аеропорту.

Тетяна Романовська, Юрій Бучко та Тарас Сулимко підписали меморандум про співпрацю

«Цей документ дійсно передбачає розвиток аеропорту. Чому стільки уваги до Сокільників? Тому що це єдина територія, де аеропорт може розвиватися. Чого ми не можемо сказати про Львів, де з цієї частини вже забудовано щільно будинками і далі будуються будинки біля ТРЦ Victoria Gardens. Земельних ділянок, які є зарезервовані чи не зарезервовані, таких немає. Немає зарезервованої землі. Вся земля довкола аеропорту – це приватна земля мешканців села Сокільники», – переконував Юрій Бучко.

Він додав, що аеропорт мав би розвиватися по обидва боки – і зі сторони міста, і зі сторони Сокільників. Однак зі сторони Львова нібито вже немає вільного місця під розширення. При цьому, він додав, що для розвитку аеропорту тепер необхідно викупити приватні земельні ділянки в мешканців Сокільників. Тут варто наголосити, що зі сторони Львова впритул до аеропорту розташований дачний кооператив, забудовний іще в 90-х. Чому, наприклад, задля розширення летовища не розглядають варіант викупу земель зі сторони міста і чому взагалі Львів до цього меморандуму не долучили, Юрій Бучко не пояснив.

Однак він запевнив, що оновлений генеральний план Сокільників розроблений відповідно до законодавства, а шумові зони погоджені з аеропортом. Втім директорка летовища Тетяна Романовська спростувала це твердження, заявивши, що свої остаточні плани з аеропортом Сокільники таки не погоджували.

«Це не біля аеропорту. Біля аеропорту – землі сільськогосподарського призначення, далі – землі громадської забудови, а після них – землі житлової забудови. А ви, журналісти, не бачите, наскільки забудовується Львів біля аеропорту?», – сказав Юрій Бучко, фактично відійшовши від суті питання.

Ані Юрій Бучко, ані голова Сокільницької громади Тарас Сулимко не побачили ризиків у тому, що забудовники скупили землю під будівництво житла впритул до злітної смуги.

«Не повинні порушуватися інтереси всіх жителів, а також власників тих ділянок. На мою думку, приватна власність на сьогодні у цілому світі є на першому місці. Якщо говорити про смугу від аеропорту в сторону Сокільників, а це приблизно 70 га, то там немає одного власника, там є приватні власники кількох ділянок. Якщо брати далі, то якщо там і хтось скупив чи має якусь більшу ділянку, ніж пай, то я не бачу в цьому якихось проблем», – сказав Тарас Сулимко. Він уточнив, що землю впритул до аеропорту розпаювали ще в 90-х роках й аеропорт її не резервував.

Новий термінал, руліжні доріжки і продовження смуги: плани для одних і утопія для інших

За словами Тетяни Романовської, меморандум дозволить зупинити наявну забудову і подальші плани, доки не буде розроблений проєкт розбудови летовища. Зокрема, аеропорт планує збудувати вантажний термінал, який буде повністю відділений від пасажирського і розташований наприкінці наявної злітної смуги на землях Сокільників. Також у цьому районі планують побудувати руліжні доріжки.

«Конфлікт у тому, що зону з торця смуги нам потрібно було розвивати не тільки для аеропорту, а й для уникнення планових обмежень, які виникли внаслідок концепції генплану Сокільників. З нами проєкти рішень не проговорювали, тому ми включилися в цей процес. Ми опрацювали спільну концепцію розвитку аеропорту, є планові проєктні роботи на будівництво руліжної доріжки, біля неї будівництво карго-терміналу. Так ми будемо відсувати територію громадської забудови, тому конфлікт на межі вирішення», – переконана Тетяна Романовська.

Директорка летовища додала, що до війни потреби в будівництві вантажного терміналу не було, однак за останні чотири роки летовище отримало багато запитів на організацію таких польотів.

«Упродовж чотирьох років ми маємо переговори саме з вантажними перевізниками, і по гуманітарних вантажах, і по вантажах “Нової пошти”. Навіть є прецедент в плані планування відкриття початку вантажних рейсів», – додає директорка аеропорту.

Глобально аеропорт хотів би продовжити злітну смугу, яка сьогодні становить 3305 метрів. Це дозволило б приймати у Львові літаки більшого класу. Йдеться про добудову 500-700 м смуги, як це, наприклад, пропонує проєкт, розроблений на замовлення Львівської міської ради британськими експертами. Варто наголосити, що мерія не розробляла проєкт розвитку аеропорту, а замовила концепцію розвитку міста як логістичного транспортного хабу, який серед іншого передбачає і розбудову приаеродромної зони. Тетяна Романовська наголосила, що аеропорт був долучений до розробки цієї концепції.

«Для того, щоб будувати новий аеропорт, треба спочатку відновити наявний. Він досить великий, потужний, має дуже гарний потенціал. Тому що ми на “Євро-2012” зробили гарну смугу і термінал. Потужність смуги дуже добра. І оцей майбутній план на продовження смуги, теж має право на життя, але пріоритетно ми сьогодні зробили розділення цього проєкту на дві частини. Перша – це будівництво руліжної доріжки і карго-терміналу. А надалі зможемо розглядати план продовження. Може не 700 м, може менше… І цей план має мету обмежити хоча б подальшу забудову», – додала Тетяна Романовська.

Тож варіант продовження смуги також будуть розглядати з огляду на інтенсивність розвитку аеропорту після відновлення його роботи. Юрій Бучко на перспективу продовження злітно-посадкової смуги відреагував скептично. За його словами, для цього потрібно не лише завести вул. Кульпарківську в тунель, а й знести житлові будинки поряд.

«Щоб добудувати смугу, доведеться зайти зі смугою безпеки польотів і шумовою зоною в межі Старих Сокільників. Крім того, щоб збудувати цей тунель і смугу, нам потрібно буде викупити сотні житлових будинків, в яких люди живуть десятки років. Спершу треба подумати про це. Хто виселить людей заради продовження смуги?», – сказав Юрій Бучко.

Тарас Сулимко додав, що будівництва терміналу і доріжок суттєво не вплине на мешканців Сокільників, а от для проєкту продовження смуги, який голова громади назвав утопічним, під ризик знесення підпадуть не лише мешканці вул. Львівської чи Шевченка, а й Трускавецької, де за погодженням сільради вже набудували багатоповерхівок.

«Тоді ця шумова смуга зачепить напевно і Трускавецьку, де багатоповерхівки треба зносити, а також треба буде закривати “Кінг-Кросс” і весь той бізнес, який потрапить у шумову зону», – додав Тарас Сулимко.

«Стоїть питання про відновлення як пасажирських, так і вантажних перевезень»

Щодо ідеї будівництва ще одного аеропорту, віддаленого від міста, яку і раніше просувала Львівська ОВА, Тетяна Романовська зазначила, що для початку потрібно відновити роботу чинного летовища і від інтенсивності його розвитку буде залежати потреба в будівництві нового. Але якщо буде великий запит на вантажні перевезення зі Львова, то дешевшим буде варіант добудови злітної смуги, ніж будівництва нового аеропорту поряд із містом.

«Сьогодні стоїть питання про відновлення як пасажирських, так і вантажних перевезень до Львова. Тому що, під час війни чи після закінчення війни, ми будемо мати величезний запит на вантажні перевезення в тому числі. Тому ці всі маніпуляції бажано зупинити, тому що ми сьогодні вже інтенсивно працюємо над відновленням аеропорту. Іде серйозна комунікація в плані майбутнього відновлення навіть в умовах воєнного стану», – зазначає директорка аеропорту.

Наразі львівський аеропорт може обслуговувати до семи мільйонів пасажирів, а з добудовою – зможе до 10 мільйонів у рік, а тому, каже Тетяна Романовська, потреби в конкуренті поки що немає.

Натомість Юрій Бучко вважає, що питання будівництва ще одного аеропорту на Львівщині через кілька років все одно постане.

«Через кілька років війна закінчиться і ми дійдемо до того, що нам потрібно буде мати ще один великий аеропорт, бо є категорія літаків, які фізично тут не можуть приземлятися. Тому, я думаю, що це питання відкрите. Ми бачимо, як зараз в Варшаві розбудовується новий аеропорт за 50-70 км від центру міста. І в нас так буде, це питання часу. Але гостро це питання буде стояти тоді, коли відновляться польоти і виникне потреба», – вважає Юрій Бучко.

«Вся їхня поступка – відсунути багатоповерхову забудову»

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав підписаний меморандум «одним із найбільших злочинів проти громади Львова».

«Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорту. Я направив десятки звернень: президенту, прем’єр-міністру, РНБО, профільним міністрам. Це не дало результату. Ще з часів радянського союзу ця земля була стратегічним резервом для розвитку летовища. Нікому навіть не спадало на думку її забудовувати», – повідомив Андрій Садовий.

Він додав, що місто і надалі буде використовувати всі можливості в межах чинного законодавства і Конституції, щоб унеможливити забудову приаеродромної зони.

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач назвав меморандум «ширмою для забудови», адже фактично й надалі йдеться про масштабне будівництво житла.

«Ми розуміємо, що висотки в Сокільниках на приаеродромній території – й надалі в планах. Бо вступити кілька метрів, а за парканом будувати житло – це не про перемогу і розвиток аеропорту. Тим паче підписанти так званого меморандуму відверто говорять про те, що продовження злітної смуги для львівського аеропорту ніхто не передбачає. Вся їхня поступка – відсунути житлову багатоповерхову забудову, щоб вмістився вантажний термінал. Ну бо справді, захопилися – і їхні висотки залізли просто на нього. Оте, що ми показували на фото», – вважає Любомир Зубач.

ZAXID.NET детально розповідав, як сільські паї перейшли у власність львівської підприємиці Юлії Городечної, яка під скупку земель в Сокільниках створила фірму «Сокіл-Л» у партнерстві з власниками франківської будівельної компанії blago. Прикметно, що жодного активного будівельного проєкту франківський забудовник у Львові не має, але впродовж останнього року почав активно рекламувати благодійні проєкти. Детальніше про це читайте у матеріалі «Опеарція Аеропорт».