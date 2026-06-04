На кобурі встановлений спеціальний датчик

На Тернопільщині запровадили автоматичний запис дій поліцейських під час застосування зброї. Наразі така система працює лише на Тернопільщині – в обласному центрі та в одному з районів.

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Автоматичний запис з бодікамери під час застосування зброї став можливий завдяки спеціальному датчику: його встановили на кобурі. Датчик синхронізується з бодікамерою поліцейського. Наразі таку технологію впровадили для спецпризначенців та правоохоронців, які працюють у групі швидкого реагування, повідомили в поліції Тернопільської області у четвер, 4 червня.



«Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати дорогоцінні секунди на ручне увімкнення запису – система спрацьовує автоматично в момент, як тільки зброя опиняється в руці. Це особливо важливо в умовах загрози, коли кожна дія має бути швидкою та максимально зосередженою», – розповіла ZAXID.NET начальниця відділу управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.



Наразі така система працює в Тернополі та Чортківському районі. Поліцейські та спецпризначенці КОРД виїжджають на виклики, пов’язані із застосуванням вогнепальної зброї, вибухівки та іншими резонансними подіями.

«Відеопотік з камери автоматично передається до ситуаційного центру ГУНП, де співробітник може переглядати відео в режимі онлайн. Переваги датчика кобури – автоматизація процесу запису, підвищення безпеки, моніторинг у реальному часі, швидке реагування та документування доказів, а також запобігання безпідставному застосуванню зброї поліцейським», – зазначила правоохоронниця Андріана Слободян.

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Відео транслюється в ситуаційний центр ГУНП в Тернопільській області



Відео з бодікамери передається в режимі реального часу. Завдяки цьому керівництво миттєво оцінює ситуацію і може приймати рішення, не перебуваючи на місці події.Невдовзі цю технологію планують впровадити і в Кременецькому районі.