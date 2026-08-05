У Нацполіції та СБУ повідомили, що інформація про можливі провадження щодо Сухачова має обмежений доступ

Колишній телеведучий Ростислав Сухачов щонайменше 17 років працював на телеканалах, які належали підозрюваним чи засудженим за діяльність на користь Росії колишнім нардепам. Окрім того, він має родинні зв’язки з Олексієм Сухачовим, який очолює Державне бюро розслідувань. Про це 5 серпня повідомила агенція «Слідство.Інфо».

Журналісти знайшли у забороненій в Україні соцмережі «Одноклассники» фотографію, на якій Ростислав Сухачов позує разом із двоюрідними братами – Олексієм та Олександром Сухачовими. Останнім є фігурантом забороненого судом розслідування про 143 об’єкти нерухомості у Харкові.

Зліва направо: Ростислав Сухачов, Олексій Сухачов та Олександр Сухачов. (джерело оk.ru)

Зазначається, що Ростислав Сухачов у 2004 році працював у «Телерадіокомпанії “Ера», яку пов’язують із заочно засудженим за державну зраду екснардепом Андрієм Деркачем. До кінця 2018 року він вів програми на телеканалі NewsOne, після чого перейшов на телеканал «Наш», який належав екснардепу Євгенію Мураєву. Колишньому політику українські правоохоронці повідомили про підозру у виправдовуванні російської агресії.

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У 2021 році Ростислав Сухачов влаштувався на телеканал Zik, який входив до медіагрупи, пов’язаної з нардепом-зрадником Віктором Медведчуком. За даними журналістів, Сухочов залишався ведучим цього телеканалу щонайменше до січня 2022 року.

Онлайн-видання «Детектор медіа» неодноразово згадувало 44-річного Ростислава Сухачова у своїх матеріалах про участь ведучих медведчуківських каналів у поширенні російської пропаганди. Зокрема, в етерах він критикував Революцію Гідності, висловлював побоювання щодо польотів американської авіації над Україною та припускав, що коронавірус навмисно поширювали в регіонах, де підтримували партію «Опозиційна платформа – За життя».

Ростислав Сухачов та Діана Панченко (колаж «Слідства.Інфо»)

Водночас «Слідства.Інфо» не знайшло у відкритих джерелах інформації про вручення Ростиславу Сухачову підозри. На відміну від деяких інших колишніх ведучих проросійських телеканалів, зокрема Діани Панченко чи Назара Діордіци (Макса Назарова), публічно про підозру Сухачову не повідомляли.

У Національній поліції та СБУ на запит журналістів про те, чи фігурує Сухачов у кримінальних провадженнях, відповіли, що ця інформація має обмежений доступ.

«Слідство.Інфо» намагалося поспілкуватись з Ростиславом Сухачовим, однак він проігнорував дзвінки та повідомлення від журналістів.

Нагадаємо, на початку липня Печерський райсуд Києва заборонив «Слідству.Інфо» публікувати розслідування про майно, угоди та інвестиції іншого брата директора Державного бюро розслідувань, харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Після цього вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про його 143 об’єкти нерухомості.