Бенедикт Квасниця отримав срібну медаль, а Олексій Сивак – бронзову

Наприкінці липня завершилася Європейська юніорська олімпіада з інформатики. Двоє львівських школярів здобули медалі та увійшли до списку найкращих. Про це повідомили у Львівській міськраді.

Європейська юніорська олімпіада з інформатики (EJOI 2026) проходила із 24 по 30 липня 2026 року в місті Каунас (Литва). На олімпіаду приїхали 100 найсильніших учнів із 25 країн Європи.

Які місця здобули львівські школярі:

Бенедикт Квасниця , учень 8 класу ліцею №52 ЛМР, здобув срібну медаль (тренери – Ярослав Пиріг, Кирило Гриневич);

, учень 8 класу ліцею №52 ЛМР, здобув срібну медаль (тренери – Ярослав Пиріг, Кирило Гриневич); Олексій Сивак, учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею, отримав бронзову медаль (тренер – Ростислав Шпакович).

«Хлопці здобули першість серед 100 учасників із 25 країн! Це шалено круте досягнення! Але за ним – багато годин роботи, складних завдань і підтримка тренерів та батьків», – повідомили на сторінці «Освіта Львова».

Раніше школяр зі Львова здобув медаль на одному з найпрестижніших світових змагань з фізики. Українські школярі також здобули перемогу на міжнародній хімічній олімпіаді, а на міжнародній олімпіаді з біології показали найкращий за 20 років результат.

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Нагадаємо, що випускник львівського ліцею є одним із двох учасників НМТ, які набрали максимальні 800 балів (4 предмети на 200 балів). Львів’янин розповів, у якому університеті хоче навчатися.