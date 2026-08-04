Василь Власюк є одним із двох учителів з Хмельниччини, який увійшов до списку найкращих педагогів України

«Освіторія» оприлюднила список 50 найкращих учителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2026. До нього увійшли двоє педагогів із Хмельниччини.

«Ці педагоги працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони – натхнення для дітей, колег і цілої освітньої спільноти», – повідомляє «Освіторія».

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До списку найкращих педагогів із Хмельниччини увійшли:

Василь Власюк – учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Перемишельської гімназії Улашанівської сільради Шепетівського району;

– учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Перемишельської гімназії Улашанівської сільради Шепетівського району; Станіслав Ковальський – учитель інтегрованого курсу STEM, фізики та астрономії Хмельницького ліцею №2.

На початку вересня оголосять імена десятьох фіналістів премії. У вересні вони вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їх упродовж трьох днів. 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, в ефірі національного телемарафону оголосять ім’я головного переможця, який отримає 1 млн грн. Також визначать переможців у низці номінацій, які також отримають призи.

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Додамо, що Global Teacher Prize Ukraine – це національна премія, заснована громадською спілкою «Освіторія» у 2017 році. Нею відзначають учителів, які впроваджують інноваційні підходи до навчання та роблять вагомий внесок у розвиток української освіти.