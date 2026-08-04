Двоє вчителів з Хмельниччини увійшли до списку 50 найкращих педагогів України
Переможець національної премії отримає 1 млн грн
«Освіторія» оприлюднила список 50 найкращих учителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2026. До нього увійшли двоє педагогів із Хмельниччини.
«Ці педагоги працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони – натхнення для дітей, колег і цілої освітньої спільноти», – повідомляє «Освіторія».
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До списку найкращих педагогів із Хмельниччини увійшли:
- Василь Власюк – учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Перемишельської гімназії Улашанівської сільради Шепетівського району;
- Станіслав Ковальський – учитель інтегрованого курсу STEM, фізики та астрономії Хмельницького ліцею №2.
На початку вересня оголосять імена десятьох фіналістів премії. У вересні вони вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їх упродовж трьох днів. 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, в ефірі національного телемарафону оголосять ім’я головного переможця, який отримає 1 млн грн. Також визначать переможців у низці номінацій, які також отримають призи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Додамо, що Global Teacher Prize Ukraine – це національна премія, заснована громадською спілкою «Освіторія» у 2017 році. Нею відзначають учителів, які впроваджують інноваційні підходи до навчання та роблять вагомий внесок у розвиток української освіти.