Ім’я найкращого вчителя озвучать в ефірі національного телемарафону 3 жовтня

«Освіторія» оприлюднила перелік із 50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2026. Серед них – троє вчителів ліцеїв на Прикарпатті.

У список переможців увійшли Мар’яна Годованець (Перегінський ліцей №1), Ганна Григорів (Виноградський ліцей) та Елла Неміш (Коломийський ліцей №1 імені Василя Стефаника).

Хто претендує на звання найкращого вчителя України

Мар’яна Годованець працює вчителькою 16 років. Вона викладає фізику та астрономію у Перегінському ліцеї №1 (Калуський район), а також керує гуртком з основ електроніки та робототехніки.

Вчителька фізики Мар’яна Годованець. Фото «Суспільного»

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У 2025 році у старому приміщенні ліцею педагогиня почала облаштовувати STEM-лабораторію. Ремонт робила за власні гроші, а 3D-принтер і лазерний гравер для лабораторії закупила місцева влада.

Після відкриття Мар’яна Годованець розпочала вести гурток робототехніки та електроніки для старшокласників, а невдовзі з учнями почала виготовляти дрони, які передавали військовим. Також у STEM-лабораторії працюють над вирощуванням кристалів до створення мінімоделей ППО з ультразвуковим датчиком.

Ганна Григорів викладає фізичну культуру у Виноградському ліцеї (Коломийський район). Вчителька є інструкторкою з міжнародною сертифікацією Yoga Alliance RYS 200, амбасадоркою Нової фізичної культури, тренеркою та переможницею Всеукраїнського конкурсу Physical Education Teacher Award 2025.

Вчителька фізкультури Ганна Григорів

На початку повномасштабного вторгнення РФ Ганна Григорів разом з 125 українськими вчителями фізичної культури встановили рекорд України з проведення масових онлайн-уроків. З 28 березня по 3 червня 2022 року вчителі провели 959 уроків для дітей з усієї України. До уроків доєднувалися діти з укриттів, прихистків та тимчасово окупованих територій – Херсону, Мелітополя, Макіївки та Криму.

Елла Неміш веде початкові класи у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника. Працює вчителькою англійської мови та педагогинею-організаторкою з 2001 року. Очолює громадську організацію «КолОсвіта» та є активною координаторкою руху EdCamp в Україні. Елла Неміш бере участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах та підтримує впровадження нових методик у навчальний процес.

Вчителька початкових класів Елла Неміш. Фото НТК

Нагадаємо, премію Global Teacher Prize Ukraine засновано у 2017 році громадською спілкою «Освіторія». Ім’я найкращого педагога країни традиційно озвучать в ефірі національного телемарафону у Всесвітній день учителя, 3 жовтня.