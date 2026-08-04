За підсумками вступної кампанії можна визначити 10 найпопулярніших університетів країни

У 2026 році в Україні зафіксували рекордну кількість вступників, які подали близько 1,19 млн заяв для здобуття вищої освіти. За підсумками вступної кампанії портал «Education.ua» уклав рейтинг 10 найпопулярніших університетів серед абітурієнтів. Лідерами є два львівські виші – Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка, трійку найпопулярніших закриває КПІ імені Ігоря Сікорського.

ZAXID.NET проаналізував, скільки коштує навчання на контракті у кожному з цих університетів, а також наскільки зросла вартість навчання.

Клікнувши на назву університету, ви можете переглянути детальні ціни на усі спеціальності.

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Найпопулярніші університети України 2026 та вартість навчання на контракті:

Коли зарахування на бюджет та контракт?

Не пізніше 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення або за кошти фізичних/юридичних осіб. Інформація зʼявиться в електронних кабінетах вступників.

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Після отримання рекомендації необхідно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування, визначені закладом освіти. Зарахування вступників на бюджетні та контрактні місця відбудеться не пізніше 13 серпня.