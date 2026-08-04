Ціни зросли усюди: скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України
Лідерами є Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка
У 2026 році в Україні зафіксували рекордну кількість вступників, які подали близько 1,19 млн заяв для здобуття вищої освіти. За підсумками вступної кампанії портал «Education.ua» уклав рейтинг 10 найпопулярніших університетів серед абітурієнтів. Лідерами є два львівські виші – Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка, трійку найпопулярніших закриває КПІ імені Ігоря Сікорського.
ZAXID.NET проаналізував, скільки коштує навчання на контракті у кожному з цих університетів, а також наскільки зросла вартість навчання.
Клікнувши на назву університету, ви можете переглянути детальні ціни на усі спеціальності.
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Найпопулярніші університети України 2026 та вартість навчання на контракті:
- НУ «Львівська політехніка» – від 52 тис. грн до 100 тис. грн.
- ЛНУ імені Івана Франка – від 51,4 тис. грн до 86,7 тис. грн.
- КПІ імені Ігоря Сікорського – від 50 тис. грн до 83,7 тис. грн.
- КНУ імені Тараса Шевченка – від 54,6 тис. грн до 119 тис. грн.
- Державний торговельно-економічний університет – від 45 тис. грн до 59 тис. грн.
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – від 43,7 тис. грн до 53,7 тис. грн.
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – від 30,6 тис. грн до 75 тис. грн.
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – від 45 тис. грн до 67 тис. грн.
- НУ «Одеська юридична академія» – від 46,5 тис. грн до 57,5 тис. грн.
- Луцький національний технічний університет – від 40,2 тис. грн до 47,8 тис. грн.
Коли зарахування на бюджет та контракт?
Не пізніше 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення або за кошти фізичних/юридичних осіб. Інформація зʼявиться в електронних кабінетах вступників.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після отримання рекомендації необхідно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування, визначені закладом освіти. Зарахування вступників на бюджетні та контрактні місця відбудеться не пізніше 13 серпня.