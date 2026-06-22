Найдешевша спеціальність - це «Богослов'я»

У Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича зросли ціни на навчання для абітурієнтів 2026 року. Вартість деяких спеціальностей підвищилися на 20-25 тис. грн. Про це йдеться на сайті Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує в межах 67–75 тис. грн. Зокрема, вартість освітніх програм «Право» та «Англійська мова і література та друга іноземна мова» – 75 тис. грн на рік, тоді як у 2025 році спеціальність «Право» коштувала 49,7 тис. грн, а навчання на факультеті іноземних мов («Англійсько-український переклад та переклад із другої іноземної мови», «Англійська мова і література та друга іноземна мова») – 49 тис. грн. Відповідно, ціни зросли приблизно на 50%.

Навчання на всіх спеціальностях економічного факультету у 2026 році коштує 67,5 тис. грн, торік було 46,2 тис. грн. На філологічному факультеті вартість навчання за освітньою програмою «Журналістика та кросмедійність» зросла до 55,8 тис. грн. Торік було 40 тис. грн.

До найдешевших спеціальностей в ЧНУ ім. Ю. Федьковича віднесли спеціальність «Богослов'я» з ціною у 30,6 тис. грн на рік.

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