Зростання до 50%: Чернівецький національний університет затвердив вартість навчання
Вартість на деякі спеціальності у 2026 році підвищилися на 20-25 тис. грн
У Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича зросли ціни на навчання для абітурієнтів 2026 року. Вартість деяких спеціальностей підвищилися на 20-25 тис. грн. Про це йдеться на сайті Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.
Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує в межах 67–75 тис. грн. Зокрема, вартість освітніх програм «Право» та «Англійська мова і література та друга іноземна мова» – 75 тис. грн на рік, тоді як у 2025 році спеціальність «Право» коштувала 49,7 тис. грн, а навчання на факультеті іноземних мов («Англійсько-український переклад та переклад із другої іноземної мови», «Англійська мова і література та друга іноземна мова») – 49 тис. грн. Відповідно, ціни зросли приблизно на 50%.
Навчання на всіх спеціальностях економічного факультету у 2026 році коштує 67,5 тис. грн, торік було 46,2 тис. грн. На філологічному факультеті вартість навчання за освітньою програмою «Журналістика та кросмедійність» зросла до 55,8 тис. грн. Торік було 40 тис. грн.
До найдешевших спеціальностей в ЧНУ ім. Ю. Федьковича віднесли спеціальність «Богослов'я» з ціною у 30,6 тис. грн на рік.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
Вартість навчання у ЧНУ на бакалавра у 2026 році (денна форма навчання):
- Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів – 48–55,5 тис. грн;
- Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук – 52–65 тис. грн;
- Факультет архітектури, будівництва та архітектурно-прикладного мистецтва – 47,5–62,5 тис. грн;
- Географічний факультет – 52–63 тис. грн;
- Економічний факультет – 67,5 тис. грн;
- Факультет іноземних мов – 67–75 тис. грн;
- Факультет історії, політології та міжнародних відносин – 51,8–63 тис. грн;
- Факультет математики та інформатики – 49,3–65 тис. грн;
- Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи – 52–64 тис. грн;
- Факультет фізичної культури, спорту та реабілітації – 54,9–66,7 тис. грн;
- Філологічний факультет – 30,6–55,8 тис. грн;
- Юридичний факультет – 75 тис. грн.