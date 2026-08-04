Фінал премії відбудеться у вересні

Двоє вчителів з Тернопільщини увійшли до списку фіналістів національної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Цьогоріч обрали 50 найкращих педагогів, серед яких у вересні визначать і оголосять переможців. Список оприлюднила «Освіторія».

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За даними видання, педагоги-фіналісти працюють у різних містах та селах України та викладають різні шкільні предмети.

Які вчителі з Тернопільщини увійшли до переліку:

Дмитро Гайдук, проживає у Тернополі. Педагог вчителює у Тернопільському ліцеї №21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради. Викладає учням хімію.

проживає у Тернополі. Педагог вчителює у Тернопільському ліцеї №21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради. Викладає учням хімію. Роман Коляса, вчителює у комунальному закладі «Буцнівський ліцей» Великоберезовицької селищної ради. Викладає географію, підприємництво та фінансову грамотність.

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine 2026 завершиться у вересні. Тоді оголосять імена десяти фіналістів премії. Після оголошення педагоги вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їх упродовж трьох днів. У Всесвітній день учителя, 3 жовтня, в ефірі національного телемарафону оголосять ім’я головного переможця, який отримає 1 млн грн. Також визначать переможців у низці номінацій, які отримають призи.

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Додамо, що Global Teacher Prize Ukraine – це національна освітня премія. В Україні відзначають досягнення вчителів, які впроваджують інноваційні підходи в освіті. Ця премія заснована у 2017 році громадською спілкою «Освіторія».