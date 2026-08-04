Одеська юридична академія визначила найдорожчі спеціальності для вступників 2026 року
Одеська юридична академія
Національний університет «Одеська юридична академія» входить до 10 найпопулярніших вишів серед вступників 2026 року. Розповідаємо, які спеціальності є найдорожчими та найдешевшими.
До найдорожчих спеціальностей на денній формі бакалаврату (57,5 тис. грн за рік) входять: «Кібербезпека та захист інформації», «Право» та «Міжнародне право».
Найдешевшими спеціальностями є «Філологія» (46,5 тис. грн за рік), «Журналістика» (46,9 тис. грн за рік), а також «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (47,5 тис. грн за рік).
Вартість навчання на першому курсі Одеської юридичної академії в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 47,5 тис. грн
- Правоохоронна діяльність – 50,9 тис. грн
- Філологія – 46,9 тис. грн
- Політологія – 50,5 тис. грн
- Психологія – 52,5 тис. грн
- Соціологія – 50,5 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 52,5 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 52,5 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 57,5 тис. грн
- Журналістика – 46,5 тис. грн
- Облік і оподаткування – 50,9 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 50,9 тис. грн
- Менеджмент – 50,9 тис. грн
- Право – 57,5 тис. грн
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 51,5 тис. грн
- Міжнародне право – 57,5 тис. грн
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки
- Медичному університеті імені Богомольця
- Київському університеті імені Вадима Гетьмана
- Західноукраїнському університеті
- Луцькому технічному університеті
- Дніпровській політехніці
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Одеському університеті імені Мечникова
- Державному торговельно-економічному університеті
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