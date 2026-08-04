Одеська юридична академія

Національний університет «Одеська юридична академія» входить до 10 найпопулярніших вишів серед вступників 2026 року. Розповідаємо, які спеціальності є найдорожчими та найдешевшими.

До найдорожчих спеціальностей на денній формі бакалаврату (57,5 тис. грн за рік) входять: «Кібербезпека та захист інформації», «Право» та «Міжнародне право».

Найдешевшими спеціальностями є «Філологія» (46,5 тис. грн за рік), «Журналістика» (46,9 тис. грн за рік), а також «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (47,5 тис. грн за рік).

Вартість навчання на першому курсі Одеської юридичної академії в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 47,5 тис. грн

Правоохоронна діяльність – 50,9 тис. грн

Філологія – 46,9 тис. грн

Політологія – 50,5 тис. грн

Психологія – 52,5 тис. грн

Соціологія – 50,5 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 52,5 тис. грн

Комп’ютерні науки – 52,5 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 57,5 тис. грн

Журналістика – 46,5 тис. грн

Облік і оподаткування – 50,9 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 50,9 тис. грн

Менеджмент – 50,9 тис. грн

Право – 57,5 тис. грн

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 51,5 тис. грн

Міжнародне право – 57,5 тис. грн

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у: