Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) затвердив ціни для вступників на бакалаврат у 2026 році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Вартість навчання зросла до 28%.

До найдорожчих спеціальностей (близько 50 тис. грн за рік) можна віднести: «Право», «Журналістику», «Маркетинг», «Менеджмент», «Торгівля», «Туризм та рекреація», «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», «Облік і оподаткування». Ціна за рік зросла на 23%.

До найдешевших спеціальностей (23 тис. грн за рік) зараховуємо: «Агрономію», «Хімію», «Харчові технології», «Математику», «Статистику», «Прикладну механіку», «Машинобудування», спеціальності для підготовки майбутніх вчителів та ін. Ціни за рік зросли на 28%.

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:

Вартість навчання на першому курсі ДНУ імені Гончара у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):