Подорожчання до 28%: Дніпровський університет Гончара затвердив ціни для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) затвердив ціни для вступників на бакалаврат у 2026 році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Вартість навчання зросла до 28%.
До найдорожчих спеціальностей (близько 50 тис. грн за рік) можна віднести: «Право», «Журналістику», «Маркетинг», «Менеджмент», «Торгівля», «Туризм та рекреація», «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», «Облік і оподаткування». Ціна за рік зросла на 23%.
До найдешевших спеціальностей (23 тис. грн за рік) зараховуємо: «Агрономію», «Хімію», «Харчові технології», «Математику», «Статистику», «Прикладну механіку», «Машинобудування», спеціальності для підготовки майбутніх вчителів та ін. Ціни за рік зросли на 28%.
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки
- Медичному університеті імені Богомольця
- Київському університеті імені Вадима Гетьмана
- Західноукраїнському університеті
Вартість навчання на першому курсі ДНУ імені Гончара у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 23 тис. грн
- Біологія та біохімія – 26,5 тис. грн
- Агрономія – 23 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 26,5 тис. грн
- Екологія – 26,5 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) – 23 тис. грн
- Хімія – 23 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 23 тис. грн
- Харчові технології – 23 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 26,5 тис. грн
- Середня освіта (Географія) – 23 тис. грн
- Історія та археологія – 26,5 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 39,9 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 26,5 тис. грн
- Дизайн – 39,9 тис. грн
- Образотворче мистецтво – 33 тис. грн
- Філологія (Українська мова та література) – 26,5 тис. грн
- Філологія (Польська мова та література) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Англійська та друга західноєвропейська мови і література) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Переклад з англійської та німецької мов) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Німецька та англійська мови і літератури) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Французька та англійська мови і літератури) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Китайська та англійська мови і літератури) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Японська та англійська мови і літератури) – 39,9 тис. грн
- Філологія (Прикладна лінгвістика) – 39,9 тис. грн
- Дошкільна освіта – 23 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 26,5 тис. грн
- Психологія – 39,9 тис. грн
- Журналістика – 49,8 тис. грн
- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – 26,5 тис. грн
- Філософія – 26,5 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 26,5 тис. грн
- Політологія – 39,9 тис. грн
- Міжнародні відносини – 49,8 тис. грн
- Соціологія – 39,9 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 49,8 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,8 тис. грн
- Облік і оподаткування – 49,8 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 49,8 тис. грн
- Менеджмент – 49,8 тис. грн
- Маркетинг – 49,8 тис. грн
- Торгівля – 49,8 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 49,8 тис. грн
- Туризм і рекреація – 49,8 тис. грн
- Середня освіта (Математика) – 23 тис. грн
- Математика – 23 тис. грн
- Статистика – 23 тис. грн
- Прикладна математика – 39,9 тис. грн
- Прикладна механіка – 23 тис. грн
- Енерговиробництво – 23 тис. грн
- Право – 50 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 39,9 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 33 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 39,9 тис. грн
- Середня освіта (Фізика) – 23 тис. грн
- Фізика та астрономія – 23 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 23 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 39,9 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 39,9 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 23 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 39,9 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 23 тис. грн
- Енерговиробництво (Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) – 23 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 23 тис. грн
- Матеріалознавство – 23 тис. грн
- Машинобудування – 23 тис. грн
- Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 23 тис. грн
- Медсестринство – 39,9 тис. грн
- Технології медичної діагностики та лікування – 39,9 тис. грн
- Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 39,9 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 26,5 тис. грн