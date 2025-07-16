Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) встановив ціни на навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників на бакалаврат.

До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких становить понад 40 тис. грн за рік, відносяться: «Журналістика», «Право», «Міжнародні відносини», «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Торгівля», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм і рекреація».

Рік навчання на найдешевших спеціальностях вартує 18 тис. грн – ці спеціальності переважно пов’язані з підготовкою майбутніх вчителів, хімічним та фізико-технічним факультетом: «Середня освіта (Англійська мова і література; Фізика; Математика; Географія; Хімія; Біологія та здоров’я людини)», «Хімія», «Харчові технології», «Прикладна механіка», «Математика», «Статистика» та інші.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі ДНУ імені Гончара у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 18 тис. грн

Біологія та біохімія – 22 тис. грн

Агрономія – 18 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 22 тис. грн

Екологія – 22 тис. грн

Середня освіта (Хімія) – 18 тис. грн

Хімія – 18 тис. грн

Хімічні технології та інженерія – 18 тис. грн

Харчові технології – 18 тис. грн

Середня освіта (Історія) – 22 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 18 тис. грн

Історія та археологія – 22 тис. грн

Географія та регіональні студії – 32,5 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 22 тис. грн

Дизайн – 32,5 тис. грн

Образотворче мистецтво – 27 тис. грн

Філологія (Українська мова та література) – 22 тис. грн

Філологія (Польська мова та література) – 32,5 тис. грн

Філологія (Англійська та друга західноєвропейська мови і література) – 32,5 тис. грн

Філологія (Переклад з англійської та німецької мов) – 32,5 тис. грн

Філологія (Німецька та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн

Філологія (Французька та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн

Філологія (Китайська та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн

Філологія (Японська та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн

Філологія (Прикладна лінгвістика) – 32,5 тис. грн

Дошкільна освіта – 18 тис. грн

Спеціальна освіта (Логопедія) – 22 тис. грн

Психологія – 32,5 тис. грн

Журналістика – 40,6 тис. грн

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – 22 тис. грн

Філософія – 22 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство – 22 тис. грн

Політологія – 32,5 тис. грн

Міжнародні відносини – 40,6 тис. грн

Соціологія – 32,5 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 40,6 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 40,6 тис. грн

Облік і оподаткування – 40,6 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 40,6 тис. грн

Менеджмент – 40,6 тис. грн

Маркетинг – 40,6 тис. грн

Торгівля – 40,6 тис. грн

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 40,6 тис. грн

Туризм і рекреація – 40,6 тис. грн

Середня освіта (Математика) – 18 тис. грн

Математика – 18 тис. грн

Статистика – 18 тис. грн

Прикладна математика – 32,5 тис. грн

Прикладна механіка – 18 тис. грн

Енерговиробництво – 18 тис. грн

Право – 40,6 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 32,5 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані – 32,5 тис. грн

Інформаційні системи і технології – 32,5 тис. грн

Середня освіта (Фізика) – 18 тис. грн

Фізика та астрономія – 18 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 18 тис. грн

Комп'ютерні науки – 32,5 тис. грн

Комп'ютерна інженерія – 32,5 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 18 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 32,5 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 18 тис. грн

Енерговиробництво (Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) – 18 тис. грн

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 18 тис. грн

Матеріалознавство – 18 тис. грн

Машинобудування – 18 тис. грн

Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 18 тис. грн

Медсестринство – 32,5 тис. грн

Технології медичної діагностики та лікування – 32,5 тис. грн

Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 32,5 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 22 тис. грн

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.