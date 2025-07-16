Дніпровський університет імені Гончара затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) встановив ціни на навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників на бакалаврат.
До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких становить понад 40 тис. грн за рік, відносяться: «Журналістика», «Право», «Міжнародні відносини», «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Торгівля», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм і рекреація».
Рік навчання на найдешевших спеціальностях вартує 18 тис. грн – ці спеціальності переважно пов’язані з підготовкою майбутніх вчителів, хімічним та фізико-технічним факультетом: «Середня освіта (Англійська мова і література; Фізика; Математика; Географія; Хімія; Біологія та здоров’я людини)», «Хімія», «Харчові технології», «Прикладна механіка», «Математика», «Статистика» та інші.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
Вартість навчання на першому курсі ДНУ імені Гончара у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 18 тис. грн
- Біологія та біохімія – 22 тис. грн
- Агрономія – 18 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 22 тис. грн
- Екологія – 22 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) – 18 тис. грн
- Хімія – 18 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 18 тис. грн
- Харчові технології – 18 тис. грн
- Середня освіта (Історія) – 22 тис. грн
- Середня освіта (Географія) – 18 тис. грн
- Історія та археологія – 22 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 32,5 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 22 тис. грн
- Дизайн – 32,5 тис. грн
- Образотворче мистецтво – 27 тис. грн
- Філологія (Українська мова та література) – 22 тис. грн
- Філологія (Польська мова та література) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Англійська та друга західноєвропейська мови і література) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Переклад з англійської та німецької мов) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Німецька та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Французька та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Китайська та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Японська та англійська мови і літератури) – 32,5 тис. грн
- Філологія (Прикладна лінгвістика) – 32,5 тис. грн
- Дошкільна освіта – 18 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 22 тис. грн
- Психологія – 32,5 тис. грн
- Журналістика – 40,6 тис. грн
- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – 22 тис. грн
- Філософія – 22 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 22 тис. грн
- Політологія – 32,5 тис. грн
- Міжнародні відносини – 40,6 тис. грн
- Соціологія – 32,5 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 40,6 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 40,6 тис. грн
- Облік і оподаткування – 40,6 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 40,6 тис. грн
- Менеджмент – 40,6 тис. грн
- Маркетинг – 40,6 тис. грн
- Торгівля – 40,6 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 40,6 тис. грн
- Туризм і рекреація – 40,6 тис. грн
- Середня освіта (Математика) – 18 тис. грн
- Математика – 18 тис. грн
- Статистика – 18 тис. грн
- Прикладна математика – 32,5 тис. грн
- Прикладна механіка – 18 тис. грн
- Енерговиробництво – 18 тис. грн
- Право – 40,6 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 32,5 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 32,5 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 32,5 тис. грн
- Середня освіта (Фізика) – 18 тис. грн
- Фізика та астрономія – 18 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 18 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 32,5 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 32,5 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 18 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 32,5 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 18 тис. грн
- Енерговиробництво (Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) – 18 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 18 тис. грн
- Матеріалознавство – 18 тис. грн
- Машинобудування – 18 тис. грн
- Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 18 тис. грн
- Медсестринство – 32,5 тис. грн
- Технології медичної діагностики та лікування – 32,5 тис. грн
- Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 32,5 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 22 тис. грн
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.