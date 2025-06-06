Сумський державний університет (СумДУ) входить до рейтингу кращих ЗВО країни

Сумський державний університет (СумДУ), який входить до рейтингу кращих ЗВО країни, затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. За навчання на найдорожчих спеціальностях вступникам треба заплатити понад 50 тис. грн за рік.

До найдорожчих спеціальностей, де навчання на першому курсі вартує понад 50 тис. грн відносяться «Медицина» та «Стоматологія». Понад 49 тис. грн за рік доведеться заплатити охочим навчатись на «Журналістиці», «Маркетингу», «Менеджменті», «Банківській справі», «Економіці».

До найдешевших спеціальностей (навчання на першому курсі вартує 26,5 тис. грн) відносяться «Історія та археологія» та «Середня освіта (історія та громадянська освіта)», а також до переліку найдешевших можна віднести «Середню освіта (англійська мова та зарубіжна література)» – 28,5 тис. грн.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Сумського державного університету у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Фізична культура і спорт – 35 тис. грн

Стоматологія – 54,4 тис. грн

Медицина – 51,2 тис. грн

Медсестринство (екстрена медицина) – 39,4 тис. грн

Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 39,4 тис. грн

Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) – 28,5 тис. грн

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 39,4 тис. грн

Психологія – 39,4 тис. грн

Журналістика – 49,2 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 39,4 тис. грн

Середня освіта (історія та громадянська освіта) – 26,5 тис. грн

Історія та археологія – 26,5 тис. грн

Право – 49,2 тис. грн

Правоохоронна діяльність – 35 тис. грн

Міжнародне право – 49,2 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,2 тис. грн

Облік і оподаткування – 49,2 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 49,2 тис. грн

Менеджмент – 49,2 тис. грн

Маркетинг – 49,2 тис. грн

Екологія – 29,5 тис. грн

Хімія – 29,5 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 29,5 тис. грн

Енерговиробництво (теплоенергетика) – 29,5 тис. грн

Матеріалознавство – 29,5 тис. грн

Прикладна механіка – 29,5 тис. грн

Машинобудування – 29,5 тис. грн

Прикладна математика – 39,4 тис. грн

Комп’ютерні науки – 39,4 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 39,4 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 39,4 тис. грн

Електрична інженерія – 29,5 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 29,5 тис. грн

Автоматизація, комп’ютерно‐інтегровані технології та робототехніка – 29,5 тис. грн

Біомедична інженерія – 29,5 тис. грн

Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.