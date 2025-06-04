Зараз ризиковано навчатись на бухгалтерів, оскільки завдяки штучному інтелекту та технологіям багато процесів можна автоматизувати

Влітку понад 300 тис. випускників обиратимуть майбутню професію, вступаючи в університет. Випускники яких спеціальностей не знаходять себе на ринку праці? Які професії перебувають у зоні ризику через штучний інтелект? Яких фахівців найбільше потребує Україна? На ці запитання відповів заступник міністра освіти Михайло Винницький у інтерв’ю «Українському радіо».

Михайло Винницький розповів, що зараз МОН зменшує кількість державних місць та збільшує вартість навчання на контракті для певних спеціальностей – вони є популярними, але не сильно затребуваними на ринку праці.

«У нас є певна кількість спеціальностей, які ми називаємо кон’юнктурними. Туди вступає багато абітурієнтів, але після 4 років вони не знаходять себе на ринку праці. Це право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика, навіть стоматологія. На рівні 17-річного ти думаєш, що зароблятимеш великі гроші, але так не відбувається. Для того, щоб вступити на такі спеціальності на контракт, потрібно мати 170 балів із двох предметів для отримання ґранту другого рівня. Ми зменшуємо кількість державних місць на такі спеціальності та водночас збільшуємо ціну контракту», – розповів заступник міністра освіти.

На думку посадовця, зараз ризиковано навчатись на бухгалтерів, оскільки завдяки штучному інтелекту та технологіям багато процесів можна автоматизувати.

«На спеціальність "облік та оподаткування" є достатньо великий попит, але торік 91% таких студентів платили за спеціальність самі. І мені дуже шкода, адже три тисячі тогорічних вступників, на жаль, матимуть проблеми з працевлаштуванням», – вважає Михайло Винницький.

Якщо говорити про спеціальності, які зараз є затребуваними в Україні, то Михайло Винницький виділив медиків, вчителів, терапевтів-реабілітологів та психологів, а також професії, які пов’язані з архітектурою, будівництвом, енергетикою, авіацією, інженерією.

«На цих спеціальностях більше бюджетних місць та є можливості отримати ґрант для контрактників. На фундаментальні спеціальності – фізика, хімія, біологія, геодезія, екологія, землеустрій тощо – маємо відносно малу кількість вступників, на жаль, а потреби ринку праці є великі», – додав Винницький.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у: