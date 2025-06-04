Харківський університет імені Каразіна затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Найдешевші та найдорожчі спеціальності
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, який входить до десяти найкращих ЗВО країни, затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Мінімальна вартість навчання для вступників на бакалаврат становить 28 тис. грн, а максимальна – 46,7 тис. грн.
Для вступників-2025 найдорожче (46,7 тис. грн за рік) обійдеться навчання на таких спеціальностях: «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Банківська справа», «Менеджмент», «Маркетинг», «Торгівля», «Журналістика», «Готельно-ресторанна справа», «Туристичний бізнес», «Право».
До найдешевших спеціальностей, зокрема, відносяться ті, які пов’язані із підготовкою вчителів («Середня освіта») – рік навчання на таких спеціальностях вартує 28 тис. грн.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
Вартість навчання на першому курсі Харківського університету імені Каразіна у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (біологія та здоров'я людини) – 28 тис. грн
- Біологія та біохімія – 32 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 32 тис. грн
- Середня освіта (географія) – 28 тис. грн
- Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 38,5 тис. грн
- Науки про Землю (усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі освітні програми) – 46,7 тис. грн
- Облік і оподаткування – 46,7 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 46,7 тис. грн
- Менеджмент (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн
- Маркетинг – 46,7 тис. грн
- Торгівля – 46,7 тис. грн
- Середня освіта (англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) – 28 тис. грн
- Філологія (перша мова – англійська) – 38,5 тис. грн
- Філологія (перша мова – німецька) – 38,5 тис. грн
- Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська – 38,5 тис. грн
- Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – 38,5 тис. грн
- Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська – 38,5 тис. грн
- Історія та археологія – 32 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 38,5 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 38,5 тис. грн
- Кібербезпека – 38,5 тис. грн
- Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології – 32 тис. грн
- Середня освіта (математика) – 28 тис. грн
- Математика – 32 тис. грн
- Прикладна математика – 38,5 тис. грн
- Теоретична і прикладна інформатика – 38,5 тис. грн
- Фізична терапія – 38,5 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі програми) – 46,7 тис. грн
- Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн
- Міжнародна логістика – 46,7 тис. грн
- Харчові технології – 32 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа – 46,7 тис. грн
- Туристичний бізнес – 46,7 тис. грн
- Екологія – 32 тис. грн
- Агрономія та цифровізація агросфери – 32 тис. грн
- Середня освіта (інформатика) – 28 тис. грн
- Банківська справа та фінансовий консалтинг – 46,7 тис. грн
- Цифровий менеджмент в бізнесі – 46,7 тис. грн
- Комп'ютерні науки та інтелектуальні технології – 38,5 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Психологія – 38,5 тис. грн
- Біомедична електроніка та комп'ютеризовані системи – 32 тис. грн
- Інформаційні технології керування складними системами – 38,5 тис. грн
- Соціологія (усі освітні програми) – 38,5 тис. грн
- Журналістика – 46,7 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 32 тис. грн
- Середня освіта (фізика та астрономія) – 28 тис. грн
- Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Філологія (українська мова та література, усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Філологія (слов'янські мови та літератури, перша-польська) – 32 тис. грн
- Прикладна лінгвістика – 32 тис. грн
- Середня освіта (українська мова та література) – 28 тис. грн
- Філософія – 32 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство (усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Політологія – 38,5 тис. грн
- Середня освіта (хімія) – 28 тис. грн
- Хімія – 32 тис. грн
- Право – 46,7 тис. грн
- Міжнародне право – 46,7 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн
- Професійна освіта (економіка) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (підприємництво у сфері послуг) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (енергетика) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (машинобудування) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (нафтогазова справа) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (харчові технології) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (транспорт) – 28 тис. грн
- Професійна освіта (технології цифровізації) – 28 тис. грн
- Практична психологія – 38,5 тис. грн
- Менеджмент підприємницької діяльності – 46,7 тис. грн
- Інтернет-маркетинг – 46,7 тис. грн
- Торговельний бізнес та експертиза в митній справі – 46,7 тис. грн
- Електрична інженерія (усі освітні програми) – 32 тис. грн
- Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів – 32 тис. грн
- Інформаційно-вимірювальні системи – 32 тис. грн
- Інноваційні харчові технології – 32 тис. грн
- Технології легкої промисловості – 32 тис. грн
- Професійна освіта. Охорона праці – 28 тис. грн
- Професійна освіта. Електроніка – 28 тис. грн
- Професійна освіта. Електромеханіка – 28 тис. грн
- Професійна освіта. Цифрові технології в управлінні та навчанні – 28 тис. грн
- Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі – 46,7 тис. грн
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 32 тис. грн
Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.