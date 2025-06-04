Головний корпус Харківського національного університету імені Каразіна розташований у центрі міста

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, який входить до десяти найкращих ЗВО країни, затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Мінімальна вартість навчання для вступників на бакалаврат становить 28 тис. грн, а максимальна – 46,7 тис. грн.

Для вступників-2025 найдорожче (46,7 тис. грн за рік) обійдеться навчання на таких спеціальностях: «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Банківська справа», «Менеджмент», «Маркетинг», «Торгівля», «Журналістика», «Готельно-ресторанна справа», «Туристичний бізнес», «Право».

До найдешевших спеціальностей, зокрема, відносяться ті, які пов’язані із підготовкою вчителів («Середня освіта») – рік навчання на таких спеціальностях вартує 28 тис. грн.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Харківського університету імені Каразіна у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (біологія та здоров'я людини) – 28 тис. грн

Біологія та біохімія – 32 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 32 тис. грн

Середня освіта (географія) – 28 тис. грн

Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 38,5 тис. грн

Науки про Землю (усі освітні програми) – 32 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі освітні програми) – 46,7 тис. грн

Облік і оподаткування – 46,7 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 46,7 тис. грн

Менеджмент (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн

Маркетинг – 46,7 тис. грн

Торгівля – 46,7 тис. грн

Середня освіта (англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) – 28 тис. грн

Філологія (перша мова – англійська) – 38,5 тис. грн

Філологія (перша мова – німецька) – 38,5 тис. грн

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська – 38,5 тис. грн

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – 38,5 тис. грн

Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська – 38,5 тис. грн

Історія та археологія – 32 тис. грн

Комп'ютерні науки – 38,5 тис. грн

Комп'ютерна інженерія – 38,5 тис. грн

Кібербезпека – 38,5 тис. грн

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології – 32 тис. грн

Середня освіта (математика) – 28 тис. грн

Математика – 32 тис. грн

Прикладна математика – 38,5 тис. грн

Теоретична і прикладна інформатика – 38,5 тис. грн

Фізична терапія – 38,5 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі програми) – 46,7 тис. грн

Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн

Міжнародна логістика – 46,7 тис. грн

Харчові технології – 32 тис. грн

Готельно-ресторанна справа – 46,7 тис. грн

Туристичний бізнес – 46,7 тис. грн

Екологія – 32 тис. грн

Агрономія та цифровізація агросфери – 32 тис. грн

Середня освіта (інформатика) – 28 тис. грн

Банківська справа та фінансовий консалтинг – 46,7 тис. грн

Цифровий менеджмент в бізнесі – 46,7 тис. грн

Комп'ютерні науки та інтелектуальні технології – 38,5 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 32 тис. грн

Психологія – 38,5 тис. грн

Біомедична електроніка та комп'ютеризовані системи – 32 тис. грн

Інформаційні технології керування складними системами – 38,5 тис. грн

Соціологія (усі освітні програми) – 38,5 тис. грн

Журналістика – 46,7 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 32 тис. грн

Середня освіта (фізика та астрономія) – 28 тис. грн

Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 32 тис. грн

Філологія (українська мова та література, усі освітні програми) – 32 тис. грн

Філологія (слов'янські мови та літератури, перша-польська) – 32 тис. грн

Прикладна лінгвістика – 32 тис. грн

Середня освіта (українська мова та література) – 28 тис. грн

Філософія – 32 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство (усі освітні програми) – 32 тис. грн

Політологія – 38,5 тис. грн

Середня освіта (хімія) – 28 тис. грн

Хімія – 32 тис. грн

Право – 46,7 тис. грн

Міжнародне право – 46,7 тис. грн

Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 46,7 тис. грн

Професійна освіта (економіка) – 28 тис. грн

Професійна освіта (підприємництво у сфері послуг) – 28 тис. грн

Професійна освіта (енергетика) – 28 тис. грн

Професійна освіта (машинобудування) – 28 тис. грн

Професійна освіта (нафтогазова справа) – 28 тис. грн

Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) – 28 тис. грн

Професійна освіта (харчові технології) – 28 тис. грн

Професійна освіта (транспорт) – 28 тис. грн

Професійна освіта (технології цифровізації) – 28 тис. грн

Практична психологія – 38,5 тис. грн

Менеджмент підприємницької діяльності – 46,7 тис. грн

Інтернет-маркетинг – 46,7 тис. грн

Торговельний бізнес та експертиза в митній справі – 46,7 тис. грн

Електрична інженерія (усі освітні програми) – 32 тис. грн

Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів – 32 тис. грн

Інформаційно-вимірювальні системи – 32 тис. грн

Інноваційні харчові технології – 32 тис. грн

Технології легкої промисловості – 32 тис. грн

Професійна освіта. Охорона праці – 28 тис. грн

Професійна освіта. Електроніка – 28 тис. грн

Професійна освіта. Електромеханіка – 28 тис. грн

Професійна освіта. Цифрові технології в управлінні та навчанні – 28 тис. грн

Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі – 46,7 тис. грн

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 32 тис. грн

Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.