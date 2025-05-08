Із 14 травня розпочнеться основна сесія НМТ-2025, на яку зареєструвались понад 300 тис. учасників. Кожен вступник хвилюється, аби набрати бажану кількість балів та навчатись в омріяному виші.

Напередодні проведення оцінювання нагадуємо, які бали НМТ вважаються прохідними у 2025 році та яку мінімальну кількість балів має набрати вступник із кожного предмета, щоб скласти НМТ.

Для участі у вступній кампанії учасник НМТ має подолати певний поріг із кожного предмета. До прикладу, щоб подолати пороговий бал з української мови, достатньо набрати 7 із 45 можливих балів. За шкалою від 100 до 200 балів, сім з цього предмета дорівнюватиме 100 балам. Пороговий бал є різним для кожного предмета.

Порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета:

Українська мова: 7 балів з 45

Математика: 5 балів з 32

Історія України: 8 балів з 54

Іноземна мова (англійська/німецька/французька/іспанська): 5 балів з 32

Українська література: 7 балів з 45

Біологія: 7 балів з 46

Фізика: 5 балів з 32

Хімія: 6 балів з 40

Географія: 7 балів з 46

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Які прохідні бали потрібні для вступу на бюджет?

Для вступу на бюджет у 2025 році потрібно набрати не менше 130 балів, однак для деяких спеціальностей мінімальний прохідний бал може становити від 150 балів. Конкурс на бюджет у популярних ВНЗ зазвичай великий, тому чим вищі ваші бали з НМТ, тим більше у вас шансів отримати місце.

Якщо ви вагаєтесь, що потрібно взяти з собою на тестування, а чим категорично заборонено користуватись, то перегляньте актуальні переліки.

Цьогоріч учасники НМТ проходять тестування із трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. Основна сесія розпочнеться уже із 14 травня та триватиме до 25 червня. Загалом на НМТ-2025 зареєструвались 312 тис. учасників.