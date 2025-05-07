Під час повномасштабної війни українці уже звикли до повітряних тривог: у якихось містах вони лунають частіше, десь – рідше. Який алгоритм дій учасників НМТ-2025, якщо під час тестування почнеться повітряна тривога? Куди йти учасникам та чи зможуть вони продовжити тестування?

Якщо під час НМТ-2025 почалась повітряна тривога, що робити?

Під час повітряної тривоги тестування призупиняється. Відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр (ТЕЦ) зупиняє облік часу для всіх учасників НМТ. Вступники мають взяти необхідні речі та спуститись в укриття, яке є у ТЕЦ або біля нього, та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Чи зможуть учасники НМТ продовжити тестування?

Так, учасники НМТ зможуть продовжити тестування якщо повітряна тривога не була тривала, при цьому вони не втратять відведений на оцінювання час.

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У яких випадках учасники вимушені скласти НМТ в додатковій сесії?

Якщо повітряна тривога буде тривала (понад 2,5 години), то учасникам НМТ запропонують пройти оцінювання під час додаткової сесії у липні, написавши відповідну заяву. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телеканалу «Київ 24» розповіла, що досвід попередніх років показує, що вступники інколи просять, щоб тестування продовжувалось навіть попри тривалу повітряну тривогу. Працівники екзаменаційного центру за технічної можливості можуть піти їм на зустріч та дозволити завершити тестування.

Якщо ви вагаєтесь, що потрібно взяти з собою на тестування, а чим категорично заборонено користуватись, то перегляньте актуальні переліки.

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