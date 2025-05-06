7 травня усім учасникам НМТ-2025 прийдуть індивідуальні запрошення, де буде зазначено дату, час та місце проведення оцінювання. Таким чином кожен учасник дізнаєтеся, де та коли він складатиме НМТ.

В Українському центрі оцінювання якості освіти просять учасників НМТ-2025 не поширювати інформацію про тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ), для безпеки вступників місця проведення НМТ публічно не розголошують.

Знайти індивідуальні запрошення кожен учасник НМТ може у своєму персональному електронному кабінеті. Варто зазначити, що у запрошеннях вказано місцевий час, тобто учасникам, які складають НМТ за кордоном, потрібно орієнтуватись на часовий пояс країни, у якій вони перебувають.

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Цьогоріч учасники НМТ проходять тестування із трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. Основна сесія розпочнеться уже із 14 травня та триватиме до 25 червня. Загалом на НМТ-2025 зареєструвались 312 тис. учасників.

Якщо ви вагаєтесь, що потрібно взяти з собою на тестування, а чим категорично заборонено користуватись, то перегляньте актуальні переліки.

Раніше ZAXID.NET публікував формули, якими дозволено користуватись на НМТ-2025 з математики, а також слова із правильним наголосом, які треба знати на НМТ.