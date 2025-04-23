На основну сесію НМТ-2025 успішно зареєструвались 312 тис. учасників, з яких 20 тис. проходитиме тестування за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповів про найпопулярніші необов’язкові предмети на НМТ.

Як вказано у повідомленні УЦОЯО, загалом НМТ 2025 складатиме 312 тис. учасників, серед яких 234,8 тис. цьогорічних та 77,6 тис. минулорічних випускників. 20 тис. учасників складатимуть НМТ за кордоном.

Усі учасники й учасниці НМТ виконуватимуть тестові завдання з трьох обов’язкових предметів (українська мова, математика, історія України) і з одного предмета на вибір. Цьогоріч найпопулярнішим необов’язковим предметом є англійська мова.

Серед необов’язкових предметів НМТ-2025 випускники найчастіше обирали:

англійську мову (вибір 114,6 тис. учасників тестування)

географію (72,8 тис. учасників)

біологію (62,5 тис. учасників)

українську літературу (46,5 тис. учасників)

фізику (8,8 тис. учасників)

німецьку мову (3,5 тис. учасників)

хімію (2,8 тис. учасників)

французьку мову (315 учасників)

іспанську мову (174 учасники)

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478 учасників НМТ-2025 скористались правом перекладу тестових завдань з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії мовою, якою вони навчалися раніше. Польською мовою виконуватимуть завдання чотири учасники, румунською – 22, а угорською – 452.

Нагадуємо, що основна сесія НМТ-2025 розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. З міркувань безпеки інформацію про те, де відбудуться тестування на території України, публічно не публікують.