Українська мова є одним із трьох обов’язкових предметів НМТ-2025. На що обов’язково варто звернути увагу під час підготовки, щоб успішно скласти тестування та отримати бажаний бал? Репетиторка з української мови Анна Огойко розповіла «Українській правді», на які завдання варто звернути увагу цьогорічним вступникам.

На що звертати увагу при підготовці до НМТ-2025 з української мови:

Загалом тестування з української мови міститиме 30 завдань. Анна Огойко радить витрачати більше часу на ті завдання, які можуть принести якомога більше балів.

Завдання на встановлення відповідності. Кожне з таких завдань приносить одразу по чотири бали. У таких завданнях можуть попросити знайти антонім чи синонім фразеологізму, визначити частину мови чи тип речення, з'ясувати причину вживання тире або вид підрядної частини.

Синтаксис і пунктуація – це розділ репетиторка радить опрацювати дуже ретельно. Варто тренуватись обирати правильно розставлені розділові знаки, вміти визначати типи та члени речення.

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Лексичні помилки та правильні наголоси. Перед НМТ-2025 учасникам варто вчити вивчити якомога більше слів зі складним наголошенням, також Анна Огойко радить практикуватись, виконуючи тести минулих років.

Які теми варто повторити перед НМТ з української мови:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.