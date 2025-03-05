Дистанційна школа Optima пропонує онлайн-курси для підготовки до НМТ

Вже 6 березня стартує реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2025 року. Вона триватиме до 3 квітня включно. Основна сесія тестування розпочнеться у травні. Цьогорічні випускники шкіл інтенсивно готуються до іспитів. Якою буде структура тестування, які теми варто повторити та як готуватись, щоб скласти НМТ на високий бал, розповідає 24 Канал.

Якою буде структура НМТ у 2025 році

НМТ у 2025 році складатиметься з тестування з чотирьох предметів: трьох обовʼязкових – української мови, математики та історії України. Четвертий предмет буде на вибір з таких:

українська література;

біологія;

географія;

хімія;

фізика;

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська).

Тестування відбуватиметься у два етапи, кожен по 120 хвилин. Під час першого учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви будуть тести з історії України та предмета на вибір. Його вибирають під час реєстрації на НМТ.

Усі завдання НМТ відповідають змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Цього року тестування з історії України охопить усі теми – від найдавніших часів до подій початку XXI століття.

Тести мають кілька варіантів відповідей. Учаснику треба вибрати серед них правильний варіант. Відразу після проходження тесту комп’ютер покаже кількість набраних балів.

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов – по 32.

За виконання завдань з української мови можна буде отримати максимум 45 балів, з математики – 32 бали, з історії України – 54 бали, з української літератури – 45 балів, з біології та географії – по 46 балів, з іноземних мов та фізики – по 32 бали, з хімії – 40 балів.

Які теми варто повторити перед НМТ

Українська мова:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

Математика:

Числа і вирази;

Рівняння, нерівності і їхні системи;

Функції;

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;

Планіметрія;

Стереометрія.

Історія України:

Вступ до історії України;

Стародавня історія України;

Русь-Україна (Київська держава);

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала;

Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIV – першій половині XVI століття. Кримське ханство;

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х років XVII століття;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII століття;

Українські землі в другій половині XVIII століття;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX століття;

Культура України в другій половині XIX – на початку XX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 років;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 років;

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.

Українська література:

Усна народна творчість;

Давня українська література;

Література кінця XVIII – початку XX століття;

Література XX століття;

Твори українських письменників-емігрантів;

Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).

Біологія:

Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;

Закономірності спадковості й мінливості;

Біорізноманіття;

Організм людини як біологічна система;

Основи екології й еволюційного вчення.

Географія:

Загальна географія;

Географія материків і океанів;

Фізична географія України;

Населення України та світу;

Україна і світове господарство;

Регіони та країни;

Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Іноземні мови

Учасники НМТ можуть складати англійську, іспанську, німецьку або французьку мови. Зміст завдань тестів з іноземної мови міститиме такі частини:

Читання;

Використання мови.

Фізика:

Механіка;

Молекулярна фізика та термодинаміка;

Електродинаміка;

Коливання і хвилі. Оптика;

Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Хімія:

Загальна хімія;

Неорганічна хімія;

Органічна хімія;

Обчислення в хімії.

Як краще готуватися до НМТ

Усі ці теми вимагають ретельної та уважної підготовки. Щоб опанувати їх швидко та ефективно, найкраще обрати онлайн-курси Optima Academy. Адже тут професійні викладачі підготують до НМТ на основі якісних матеріалів, що гарантує високі результати.

Під час підготовки учні не лише повторять необхідний шкільний матеріал, але й заповнять прогалини в знаннях та ефективно підготуються до складання тестів ЗНО/НМТ на всіх рівнях.

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