Головним героєм шоу «Холостяк 14» став актор Тарас Цимбалюк

Слово «холостяк» зараз у всіх на слуху, адже на телеканалі СТБ українці спостерігають за однойменним шоу. Редакторка Ольга Васильєва звернула увагу на те, що це слово є росіянізмом. Вона пояснила, як правильно сказати про «холостяка» чи «холостячку» українською.

«Мабуть, усі чули, що “холостяк” – це росіянізм. Підкину неочевидний аргумент. “Холостий” – це порожній. “Холостити” – це каструвати тварину. Ці два слова цілком українські, а “холостяк” – хоч і спільнокореневе, – пейоратив російського походження, який фактично називає чоловіка “порожняком” або “неплідником”», – пише Ольга Васильєва.

Мовознавиця пропонує кілька варіантів як назвати самотніх чоловіка та жінку. Про чоловіка можна сказати парубок або одинак, а про жінку – дівка або одиначка.

«”Холостякувати” – “парубкувати” і”дівувати”. Навіть старий “холостяк” – це парубок або панич (але з уточненням: старий або підтоптаний). “Старого парубка женити – як старе м'ясо варити”. Стара “холостячка” – стара (літня) дівка або стара дівуля або стара панна. Це все я вам наводжу зі словників (навіть “підтоптаного парубка”)», – додає редакторка.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.