Такий популярний росіянізм: як красиво (і правильно) сказати українською «холостяк»
Слово «холостяк» зараз у всіх на слуху, адже на телеканалі СТБ українці спостерігають за однойменним шоу. Редакторка Ольга Васильєва звернула увагу на те, що це слово є росіянізмом. Вона пояснила, як правильно сказати про «холостяка» чи «холостячку» українською.
«Мабуть, усі чули, що “холостяк” – це росіянізм. Підкину неочевидний аргумент. “Холостий” – це порожній. “Холостити” – це каструвати тварину. Ці два слова цілком українські, а “холостяк” – хоч і спільнокореневе, – пейоратив російського походження, який фактично називає чоловіка “порожняком” або “неплідником”», – пише Ольга Васильєва.
Мовознавиця пропонує кілька варіантів як назвати самотніх чоловіка та жінку. Про чоловіка можна сказати парубок або одинак, а про жінку – дівка або одиначка.
«”Холостякувати” – “парубкувати” і”дівувати”. Навіть старий “холостяк” – це парубок або панич (але з уточненням: старий або підтоптаний). “Старого парубка женити – як старе м'ясо варити”. Стара “холостячка” – стара (літня) дівка або стара дівуля або стара панна. Це все я вам наводжу зі словників (навіть “підтоптаного парубка”)», – додає редакторка.
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.