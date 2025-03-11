Щоб уникнути помилок, важливо знати, коли ці конструкції пишуться разом, а коли – окремо

В українській мові слова «на пам’ять» і «напам’ять» мають різне значення та правила написання. Щоб уникнути помилок, важливо знати, коли ці конструкції пишуться разом, а коли – окремо. «Як пишеться?» пояснює, як правильно вживати ці слова.

Коли писати «напам’ять»

«Напам’ять» – це прислівник, відповідає на питання (як?), утворений за допомогою прийменника (на) та іменника (пам’ять). Сполучники утворені таким чином пишуться разом. Аналогічні приклади: наперед, наполовину, напочатку, наприклад.

Приклади:

Світлана Петрівна напам’ять знала імена батьків своїх вихованців. Напам’ять вивчити вірш Максимко міг за лічені хвилини. Напам’ять вивчити текст дуже важко.

Коли писати «на пам’ять»

«На пам’ять» – це поєднання прийменника «на» та іменника «пам’ять. Ця конструкція пишеться окремо.

Приклади: