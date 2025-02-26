«Якби» чи «як би»: як писати правильно і в яких випадках
«Як би» – це поєднання прислівника «як» із часткою «би»
Українська мова має чимало випадків, коли однакові, на перший погляд, слова можуть писатися разом або окремо, залежно від контексту. Однією з найпоширеніших помилок є правильне вживання «якби» і «як би». E-school розповідає, що ці конструкції мають різні значення та граматичні особливості. Тож розглянемо, коли і яку форму слід використовувати.
Коли писати «якби»
«Якби» – це складний підрядний сполучник, який виражає умовно-наслідкове значення та пишеться разом. Замість цього сполучника можна використати інший – «коли б».
Приклади:
- Якби ти доклав зусиль, усе б вийшло.
- Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).
- Якби ти допоміг, усе вдалося б.
Коли писати «як би»
«Як би» – це поєднання прислівника «як» із часткою «би». До «як би» можна поставити питання: «як сильно?» чи «якою мірою?».
Приклади:
- Як би ти не вчився, усього не вивчиш
- Як би краще виконати завдання!
- Як би я не намагалася вчити англійську, нічого в мене не виходить.
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