«Як би» – це поєднання прислівника «як» із часткою «би»

Українська мова має чимало випадків, коли однакові, на перший погляд, слова можуть писатися разом або окремо, залежно від контексту. Однією з найпоширеніших помилок є правильне вживання «якби» і «як би». E-school розповідає, що ці конструкції мають різні значення та граматичні особливості. Тож розглянемо, коли і яку форму слід використовувати.

Коли писати «якби»

«Якби» – це складний підрядний сполучник, який виражає умовно-наслідкове значення та пишеться разом. Замість цього сполучника можна використати інший – «коли б».

Приклади:

Якби ти доклав зусиль, усе б вийшло. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). Якби ти допоміг, усе вдалося б.

Коли писати «як би»

«Як би» – це поєднання прислівника «як» із часткою «би». До «як би» можна поставити питання: «як сильно?» чи «якою мірою?».

Приклади: