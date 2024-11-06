Разом цей вираз у ввічливій формі передає прохання чи побажання.

Багато українців часто помиляються, коли пишуть слово «будь ласка», що поступово стає звичкою.

Проте, як зазначив «Освітній Портал», за правилами українського правопису, слово «будь ласка» завжди пишеться окремо і без дефісів. Лише такий варіант є правильним та відповідає нормам літературної української мови.

Отже, правильне написання виразу – це «будь ласка» окремо, і з обох боків воно виділяється комами, коли йдеться про вставне слово. Наприклад: «Дитино, люби свою країну, будь ласка!» або «Поясніть, будь ласка, ще раз».

Чому саме «будь ласка» пишеться окремо?

Це сталий вираз, що складається з двох окремих слів, які разом утворюють ввічливу форму звернення. Слово «будь» походить від форми наказового способу дієслова «бути», а «ласка» означає милість, доброзичливість. Фактично це скорочення від фрази «будьте ласкаві». Разом цей вираз у ввічливій формі передає прохання чи побажання.

А ми вчили в школі писати через дефіс. Коли змінили правила?

Ніколи. «Будь ласка» – усталена фраза, яка завжди писалася окремо в усіх словниках української мови. Проте в ній так часто роблять помилку, що люди вже почали до цього звикати і «згадувати», що раніше було інакше. Колективна памʼять – дивна штука.