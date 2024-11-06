«А колись було інакше»: як правильно писати – «будь ласка» чи «будь-ласка»
Багато українців часто помиляються, коли пишуть слово «будь ласка», що поступово стає звичкою.
Проте, як зазначив «Освітній Портал», за правилами українського правопису, слово «будь ласка» завжди пишеться окремо і без дефісів. Лише такий варіант є правильним та відповідає нормам літературної української мови.
Отже, правильне написання виразу – це «будь ласка» окремо, і з обох боків воно виділяється комами, коли йдеться про вставне слово. Наприклад: «Дитино, люби свою країну, будь ласка!» або «Поясніть, будь ласка, ще раз».
Чому саме «будь ласка» пишеться окремо?
Це сталий вираз, що складається з двох окремих слів, які разом утворюють ввічливу форму звернення. Слово «будь» походить від форми наказового способу дієслова «бути», а «ласка» означає милість, доброзичливість. Фактично це скорочення від фрази «будьте ласкаві». Разом цей вираз у ввічливій формі передає прохання чи побажання.
А ми вчили в школі писати через дефіс. Коли змінили правила?
Ніколи. «Будь ласка» – усталена фраза, яка завжди писалася окремо в усіх словниках української мови. Проте в ній так часто роблять помилку, що люди вже почали до цього звикати і «згадувати», що раніше було інакше. Колективна памʼять – дивна штука.