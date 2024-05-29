Суддя Верховного Суду Тетяна Стрелець, яка ухвалила постанову на захист правопису

Верховний Суд відмовив у задоволенні вимог ГО «Правова держава» та Юлії Пиргас, які з 2019 року через суд намагалися скасувати нові норми правопису. Відтак суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису. Про це у середу, 29 травня, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Як уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів Уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису. Вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо, щоб Міністерство освіти та науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти», – сказав Тарас Кремінь.

Він зазначив, що вже минув п'ятирічний перехідний період, впродовж якого діяли нові та старі норми правопису. Крім цього, з 2025 року національний мультимедійний тест для абітурієнтів проводитимуть на основі чинного правопису.

Додамо, що оскаржити у суді норми правопису намагалася мешканка Херсона Юлія Пиргас, оскільки правила не сподобалися її 12-річній доньці Олені. Жінка звернулася до ОАСК у 2019 році й називала новий правопис «кумедним і застарілим» і власним коштом оплачувала адвоката Дмитра Ільченка, який захищав засудженого за замовлення вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Також у 2019 році до в ОАСК з позовом звернулася київська ГО «Правова держава» з вимогою скасувати норми нового правопису. Згідно з інформацією аналітичного порталу YouControl, керівником організації з 2014 року є адвокат Ростислав Кравець. Журналісти Bihus.Info повідомляли, що він захищає суддів ОАСК, а також неодноразово згадується в розмовах на «Плівках Вовка» як учасник різноманітних схем. Згодом суд об'єднав в одну справи ГО «Правова держава» та Юлії Пиргас. Позивачі заявляли, що Кабмін діяв поза межами своїх повноважень й не врахував реальний стан розвитку української мови. У січні 2021 року ОАСК повністю задовольнив вимоги ГО «Правова держава» та Юлії Пиргас. Кабмін та Міносвіти змогли оскаржити та скасувати рішення у травні 2021 року. З червня того ж року ГО «Правова держава» та Юлія Пиргас без успіху намагалися оскаржити рішення.