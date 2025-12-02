Виноград має бути частиною збалансованого раціону

У холодну пору нерідко хочеться побалувати себе чимось смачним і корисним. У таких випадках чудово підійде гроно винограду, бо ця ягода має відмінний смак і багата на вітаміни, антиоксиданти, сполуки, корисні для серця, судин, мозку, кишківника тощо. Але який виноград обрати: білий, рожевий чи синій? Який з них корисніший? У цьому нам допоможе розібратися дієтолог Андрій Маковецький.

«Виноград – це не просто солодка ягода. Це один із найцінніших “серцевих” продуктів, який чинить антиоксидантний захист. Темні сорти містять ресвератрол, антоціани й проантоціанідини – речовини, що зменшують запалення та уповільнюють старіння, є хорошою підтримкою для судин і серця. Ресвератрол покращує мікроциркуляцію та знижує ризик утворення тромбів, а також поліпшує кровопостачання мозку й когнітивні функції», – каже дієтолог.



За його словами, клітковина (особливо в шкірці) поліпшує роботу кишківника та знижує глікемічний індекс винограду, а виноградні поліфеноли знижують оксидативний стрес, і шкіра старіє повільніше.

Білий, рожевий чи синій – який виноград обрати?

Синій/чорний виноград, каже дієтолог, містить максимум ресвератролу, антоціанів, має найсильніші антиоксидантні властивості. Це найкорисніший варіант. Але інші види винограду також неабияк корисні. Скажімо, рожевий виноград має кращий баланс мінералів, тонкий аромат, антиоксидантність середнього рівня, а білий легше перетравлюється, має легкий смак і є ідеальним для дітей та людей з чутливим шлунком.

Якщо порівнювати, який виноград корисніший – великий чи дрібний, – то між ними, каже дієтолог, різниця мінімальна. Хоча є нюанси: дрібний виноград («Ізабелла», «Молдова чорна») частіше має щільнішу шкірку (більше антиоксидантів) і більш концентрований смак. Великий виноград («Аркадія», «Кодрянка») містить більше води, тож легший для травлення, має нижчий вміст кислоти.

«Для здоров’я більш корисний дрібний темний виноград, для щоденного вживання – більший та легший», – каже Андрій Маковецький.

Коли найкраще їсти виноград і скільки його можна спожити за тиждень

Передусім, треба запам’ятати, що виноград – солодкий та калорійний. Оптимальна норма для здорової людини: 2-4 порції на тиждень, де одна порція – це 120-150 г (одне маленьке гроно).





Однак людям, у яких є інсулінорезистентність, надмірна вага, схильність до набряків, діабет, їсти виноград щодня не варто.

Андрій Маковецький радить їсти виноград вдень, а не перед сном. Його не варто їсти після важкого обіду, бо буде здуття, і не поєднувати з жирними стравами, алкоголем. Найкраще – окремим перекусом або в складі легкого салату.



«Виноград не має бути щоденним солодким десертом, а частиною збалансованого раціону», – каже дієтолог.

Чи можна їсти виноград зі шкіркою та кісточками?

Бажано, бо саме в шкірці міститься більшість клітковини, до 80% антиоксидантів, ресвератрол. Знімати шкірку варто лише людям, які мають проблеми зі шлунком (загострення гастриту, виразки), після операцій на ШКТ, чи тим, у кого є сильна чутливість кишківника.

Щодо виноградних кісточок, то у них міститься вітамін Е, поліфеноли, проантоціанідини – потужні антиоксиданти. Вони покращують мікроциркуляцію та стан судин. Але якщо в людини є гастрит або дивертикульоз, то кісточки можуть подразнювати, і їх краще уникати. При проблемах з травленням жувати кісточки не обов’язково.

Кому виноград небажаний або обмежений?

Людям з інсулінорезистентністю. Виноград різко підвищує рівень глюкози. Норма – 50-80 г максимум за раз (не на голодний шлунок).

Діабет 1 і 2 типу. Можна тільки під контролем і в мінімальній кількості.

Гастрит, виразка. У період загострення хвороб краще уникати, особливо з шкіркою й кісточками.

Схильність до набряків. Виноград затримує воду, особливо в більшій кількості.

Похилий вік з проблемами жовчного міхура. Може спричиняти легкий дискомфорт.

Дивертикульоз. Зернятка краще не вживати.



