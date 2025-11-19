Цитрусові допоможуть організмові спокійніше пережити холодну пору

Коли температура знижується, тіло шукає тепла і ми інстинктивно тягнемося до чаю, пледа і чогось смачного. У цей період цитрусові можуть стати нашою вітамінною бронею: вони заряджають енергією, покращують настрій, зміцнюють імунітет, знімають втому, знижують ризик застуд тощо. Дієтолог Андрій Маковецький назвав шість цитрусів, які мають найсильніші вітамінно-мінеральні властивості і які варто включати у раціон, щоб спокійніше пережити зиму.

Чому важливо вживати цитрусові саме взимку?

Цитрусові у холодну пору року обов’язково мають бути на вашому столі, бо вони:

покривають до 60% добової норми вітаміну C;

зменшують втому та сезонну сонливість;

працюють як природні антиоксиданти;

зберігають шкіру зволоженою та свіжою;

знижують ризик сезонних застуд;

допомагають контролювати вагу, коли хочеться «важкої» їжі.

Які цитрусові і скільки варто включати у раціон?

Лимон

Лимон вважають маленьким аптечним другом. Він – кислий, але найтепліший фрукт зимового сезону. Запах лимона активізує рецептори, а сік – м’яко стимулює травлення та підтримує імунітет. У 100 г лимона – приблизно 53 мг вітаміну С та 138 мг калію.

Дієтолог радить взимку з’їдати 1/2-1 лимон на день з чаєм, водою або як заправку до салатів. Тепла вода з лимоном і шматочком імбиру – вечірній ритуал, що знімає втому та підтримує тонус.

Апельсин

Апельсин дарує відчуття свята й підсвічує емоції. Завдяки м’якій солодкості апельсин ідеально замінює десерти. У 100 г апельсина – приблизно 53 мг вітаміну С та 30 мкг фолатів.

Щодня, за словами дієтолога, можна з’їсти 1-2 апельсини. Фруктова тарілка з апельсином, гранатом і м’ятою – легкий заряд бадьорості на ранок.

Лайм

Лайм має гострий акцент, який пробуджує. Він легший за лимон, ароматніший, м’якший, додає яскравість стравам і підтримує тонус у холодну пору. У 100 г лайма – близько 29 мг вітаміну С та 33 мг кальцію.

Достатньо включати у раціон один лайм через день. Теплий лаймовий тонік із корицею увечері заспокоює і зігріває.

Мандарин

Мандарини – це не просто фрукт, це терапія. Їхній аромат знімає втому, а його м’яка солодкість не перевантажує організм. У 100 г мандарина – близько 27 мг вітаміну С та 34 мкг вітаміну А.

Аби взимку почуватися комфортно, можна з’їсти 2-3 мандарини на день. А мандарин і кілька шматочків чорного шоколаду – вечірній антистрес.

Грейпфрут

Грейпфрут – це про дисципліну. Він стабілізує апетит, підтримує печінку і заряджає на кілька годин вперед. У 100 г грейпфрута – близько 31 мг вітаміну С та 58 мкг вітаміну А.

Половинки чи одного грейпфрута через день буде достатньо. Салат із грейпфрутом, шпинатом і авокадо – легкий та свіжий обід для холодного дня.

Помело

Король ситості й легкості. Помело – соковите, велике, приємне. Цей фрукт знімає важкість після зимової їжі та додає клітковини, якої взимку часто бракує. У 100 г помело – приблизно 61 мг вітаміну С та 216 мг калію.

Дієтолог радить 200-300 г цього фрукта включати у раціон 2-3 рази на тиждень. А салат із помело, м’ятою та ложечкою меду – корисний вечірній десерт.

Скільки цитрусових потрібно з’їдати взимку?

Щодня:

1 апельсин або 2 мандарини;

лимон/лайм у напої.

2-4 рази на тиждень:

грейпфрут;

помело.

Максимальна безпечна кількість:

апельсини – до 2–3 на день;

мандарини – до 4 на день;

грейпфрут – 1 на день;

помело – практично без обмежень (200-300 г порція);

лимон/лайм – без чітких лімітів, якщо немає подразнення шлунка.