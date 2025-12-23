Лікарі Андрій Миськів іВасиль Трунквальтер обійняли нові посади

Друге медичне об’єднання Львова і львівська лікарня св. Луки матимуть нових керівників. Керівник лікарні св. Луки Василь Трунквальтер очолив Друге медичне об’єднання Львова, а попереднього керівника цього об’єднання Андрія Миськіва призначили заступником директора департаменту гуманітарної політики. Він координуватиме розвиток медицини міста, повідомила у вівторок, 23 грудня, заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

«Василь Трунквальтер – лікар, управлінець, людина, яка в найскладніші періоди – під час пандемії Covid-19 та у час повномасштабної війни – змогла не просто втримати лікарню св. Луки, а зробити її сильнішою: за рівнем медичних послуг, оснащенням, умовами для пацієнтів і команди. Попереду в 2 ТМО багато викликів, але я переконана: з таким досвідом, з підтримкою міста і з сильною командою цей заклад зможе примножити свої досягнення», – написала Ірина Кулинич.

Андрій Миськів долучився до команди департаменту гуманітарної політики як заступник директора. Він координуватиме розвиток медицини міста.

«За роки його керівництва Друге медичне об’єднання Львова стало одним із лідерів в Україні – за показниками первинної та вторинної допомоги, за довірою пацієнтів, за здатністю працювати системно навіть у воєнний час. Прихисток для ВПО, міжнародні проєкти, розвиток паліативної допомоги – це про управлінські рішення, в основі яких завжди були люди. Саме такий досвід сьогодні дуже потрібен місту», – каже Ірина Кулинич.

Хто очолить лікарню св. Луки поки що невідомо. Наразі обов’язки керівника виконує Віталій Колодій, що досі був медичним директором лікарні.