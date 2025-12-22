Пацієнт з командою лікарів онкоцентру, яка його рятувала

Команда спеціалістів Львівського онкоцентру успішно видалила 10-кілограмову пухлину грудної стінки 42-річному львів’янину. Операція була складною як технічно, так і фізично, бо передбачала не лише видалення пухлини, а й реконструкцію грудної клітки з використанням металевого імпланта.

Львів’янин Назар звернувся до лікарів зі скаргами на новоутворення грудної стінки, яке стрімко збільшувалося в розмірах впродовж останніх шести місяців. Він довго зволікав із візитом через страх і невпевненість попри те, що зовнішні зміни були помітними й суттєво впливали на якість життя, повідомили в онкоцентрі.

Чоловіка госпіталізували до онкоцентру в середині серпня. Пухлина грудної стінки на цей час досягла гігантських розмірів, а стан пацієнта ускладнювався супутньою патологією, пов’язаною з порушенням згортання крові. За таких обставин негайне оперативне втручання було небезпечним. Мультидисциплінарна команда ухвалила рішення спершу стабілізувати стан пацієнта, пролікувати порушення згортання крові та підготувати організм до складної операції.

За словами керівника торакального відділення Львівського онкоцентру Ігоря Гіппа, пухлини скелетного каркаса грудної клітки трапляються нечасто, а настільки великі – надзвичайно рідко.

Після завершення підготовки пацієнта команда лікарів перейшла до операційного етапу. До операційної команди увійшли онколог, генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда, керівник торакального відділення Ігор Гіпп та лікар Тарас Роговий. Операція була складною як технічно, так і фізично, бо передбачала не лише видалення пухлини, а й реконструкцію грудної клітки з використанням металевого імпланта. Саме під час операції стало відомо, що вага видаленої пухлини перевищує 10 кілограмів.

«Розміри пухлини були колосальні, було проростання в органи середостіння і великий тиск на серце та магістральні судини. Це була дуже важка операція, але нам вдалося її успішно виконати. Пацієнт одужав і практично не втратив своїх фізичних можливостей», – каже Ігор Гіпп.

Генеральний директор Олег Дуда наголошує, що цей випадок є показовим насамперед як застереження. За його словами, лікування таких пухлин на пізніх стадіях пов’язане з великими ризиками, складними реконструкціями та тривалим періодом відновлення.

«Це приклад складної хірургії і важкого післяопераційного шляху для пацієнта. І він демонструє, що зволікати з такими захворюваннями не варто. Коли пухлина маленька, лікування значно легше і безпечніше», – наголошує Олег Дуда.

Пацієнт проходив лікування у Львівському онкоцентрі до початку грудня. Його вже виписали з онкоцентру, та триває період реабілітації, а попереду ще пластична операція.