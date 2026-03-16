Після довготривалого використання судинозвужувальних спреїв у людини притуплюється нюх

Закладений ніс – це проблема, з якою час від часу зустрічається майже кожен. Один пшик судинозвужувального спрею – і дихати знову легко. Але для багатьох людей це швидке полегшення поступово перетворюється на звичку. Спершу кілька днів, потім тижні – і ніс уже не дихає без чергової дози крапель чи спрею, адже при тривалому застосуванні судинозвужувальні препарати викликають залежність: слизова оболонка носа перестає нормально регулювати судини і починає «вимагати» нової дози.

Як працюють судинозвужувальні препарати

ЛОР Віктор Гунька розповідає, що судинозвужувальні препарати діють на спеціальні рецептори в судинах слизової оболонки. Після цього судини швидко скорочуються, крові в них стає менше, а набряк зменшується. Носові ходи знову розширюються – і людині стає легше дихати.

«Сама назва цих препаратів уже пояснює механізм їхньої дії – вони звужують судини слизової оболонки носа. Завдяки цьому зменшується набряк, і людині стає легше дихати», – пояснює лікар.

Саме тому ефект після використання таких препаратів настає дуже швидко – інколи вже через кілька хвилин після застосування.

Чому виникає залежність від судинозвужувальних препаратів

ЛОР пояснює, що в нормі слизова оболонка носа самостійно регулює стан судин. Вони постійно звужуються і розширюються – залежно від температури повітря, фізичної активності, гормональних процесів чи інших факторів. Завдяки цьому механізму носові ходи можуть адаптуватися до різних умов і забезпечувати нормальне дихання.

«При використанні судинозвужувальних препаратів ми штучно змушуємо слизову скорочувати судини. Через це вона перестає нормально реагувати на природні подразники і починає залежати від препарату», – пояснює Віктор Гунька.

Активні речовини судинозвужувальних препаратів впливають на спеціальні рецептори в судинах слизової оболонки носа – так звані α-адренорецептори. Саме через них препарат швидко зменшує набряк і полегшує дихання. Але при тривалому використанні слизова носа починає звикати до препарату. Коли дія крапель минає, судини знову розширюються, і ніс закладає ще сильніше. Через це людина змушена знову користуватися спреєм або краплями іноді навіть частіше або у більших дозах.

Фактично виникає замкнене коло: що частіше людина використовує краплі, то сильніше ніс починає залежати від них.

Чим довше людина користується краплями, тим складніше носу працювати без них.

«Слизова стає лінивою»

За словами отоларинголога Гунька, при тривалому використанні судинозвужувальних препаратів порушується нормальна робота слизової носа. Найбільше страждають так звані нижні носові раковини – структури, які допомагають повітрю нормально проходити через ніс і зволожують його. У нормі вони постійно змінюють свій об’єм завдяки роботі судин: коли судини розширюються – раковини трохи набрякають, коли звужуються – набряк спадає.

«Якщо сказати дуже просто – слизова стає лінивою і починає чекати наступної дози препарату», – пояснює ЛОР.

Це означає, що слизова оболонка поступово втрачає здатність самостійно регулювати тонус судин. Замість того, щоб реагувати на природні сигнали організму, вона починає вимагати препарат, який штучно звужує судини. Коли дія крапель закінчується, судини швидко розширюються, слизова набрякає – і людина знову відчуває сильну закладеність носа.

Саме тому багатьом здається, що без крапель вони взагалі не можуть нормально дихати.

Чому люди починають постійно використовувати краплі

За словами Віктора Гунька, судинозвужувальні препарати не варто використовувати довше 5-7 днів. Саме після цього часу слизова починає звикати до їхньої дії.

«Однак у деяких людей залежність може з’явитися навіть швидше. Це часто трапляється, якщо людина ще до застуди мала проблеми з носовим диханням. Наприклад, через алергічний риніт, викривлення носової перегородки або так званий вазомоторний риніт, коли слизова надто чутливо реагує на холодне повітря, запахи чи зміну температури», – пояснює лікар.

За словами отоларинголога, тривале використання судинозвужувальних препаратів може призводити до різних проблем зі слизовою носа, адже з часом вона пересихає, стає більш чутливою і може легко травмуватися – тому у людей нерідко з’являються носові кровотечі. Віктор Гунька каже, що деякі пацієнти також помічають, що гірше відчувають запахи або скаржаться на головний біль. Крім того, ці препарати звужують судини, тому можуть навіть підвищувати артеріальний тиск.

За словами лікаря, можливі й серйозніші ускладнення: у нормі перегородка розділяє ніс на дві окремі половини. Але якщо слизова оболонка постійно пошкоджується через тривале використання судинозвужувальних крапель, то у перегородці може з’явитися отвір.

Судинозвужувальні препарати не лікують нежить, а лише тимчасово зменшують набряк слизової.

Як позбутися залежності

За словами Віктора Гуньки, позбутися залежності від судинозвужувальних крапель можливо, але не варто робити це різко.

«Бувають ситуації, коли люди різко відмовляються від судинозвужувальних препаратів, але відчувають настільки сильну закладеність носа, що буквально панікують. Наприклад, одного разу посеред ночі в лікарню приїхав пацієнт, який різко відмовився від крапель після тривалого застосування. Після відміни йому дуже сильно заклало носа – він почав задихатися і боявся померти», – розповідає лікар.

Отаринголог радить поступово зменшувати використання препарату. «Наприклад, можна почати використовувати краплі лише в одну ніздрю. Тоді друга поступово адаптується до відсутності препарату. Після цього можна відмовитися від крапель і для другої ніздрі», – пояснює Віктор Гунька. Інший варіант – поступово зменшувати дозу або переходити на менш концентровані препарати, зокрема дитячі. У цей період також можуть допомагати сольові розчини для промивання носа та інші препарати, які зменшують запалення слизової.

Крім того, у період відмови від судинозвужувальних препаратів Віктор Гунька рекомендує використовувати сольові спреї та розчини для промивання носа. Вони не звужують судини і не викликають залежності, але допомагають зволожувати слизову оболонку, зменшувати подразнення та очищати носові ходи від слизу. Такі засоби не дають миттєвого ефекту, як судинозвужувальні краплі, однак допомагають слизовій поступово відновити свою нормальну роботу.

За словами лікаря, головне правило використання судинозвужувальних препаратів – не застосовувати їх довше 5-7 днів без консультації з лікарем. Якщо закладеність носа не минає, варто звернутися до отоларинголога, щоб знайти причину проблеми і підібрати лікування. Адже краплі можуть тимчасово полегшити дихання, але не усувають саму причину закладеності, а навпаки – можуть навіть загострити.