Серед дорослих віком 18-40 років сезонна алергія зустрічаються частіше, ніж у дітей

Значна частина людей радіє теплій погоді, сонцю, цвітінню дерев і квітів. Утім, людям, у яких є сезонна алергія, ця прекрасна пора рокує спричиняє неабиякі незручності, дискомфорт. За словами експерта МОЗ, лікаря-гастроентеролога Олега Швеця, від сезонної алергії страждає до 20% населення планети. Серед дорослих віком 18-40 років вона зустрічається частіше, ніж у дітей та людей інших вікових груп.

Найпоширенішим повітряно-крапельним алергеном, який викликає неприємні симптоми у багатьох людей, є пилок. Він розсіюється по рослинах, деревах, траві та бур’янах і його найбільше, як правило, у сонячну погоду.

Симптоми алергії на пилок

Найпоширенішою реакцією на пилок є алергічний риніт, також відомий як «сінна лихоманка». Імунна система реагує на потрапляння пилку в організм, вивільняє захисні хімічні речовини, які викликають такі симптоми, як нежить і закладений ніс. Серед симптомів алергії на пилок, окрім нежитю (алергічний риніт, ринорея) і закладеного носа, також є чхання, свербіж у носі, очах, вухах і роті, червоні очі, що сльозяться, набряки навколо очей (алергічний кон’юктивіт). У людей з астмою пилок може погіршити симптоми, виникавши алергічну астму. Якщо через вплив навколишнього середовища погіршуються симптоми астми або виникають додаткові, лікар радить звернутися по медичну допомогу.

Як алергікам полегшити собі життя?

«Ми не можемо запобігти виробленню пилку рослинами навколо нас або наказати імунній системі припинити надмірно реагувати на пилок. Однак люди, чутливі до сезонних змін, можуть допомогти собі нормально пережити цей період», – каже Олег Швець. І дає поради, як собі допомогти.

Перевірте прогноз пилку. Подібно до прогнозу погоди, існує прогноз пилку. Він допоможе спланувати свій день так, щоб зменшити ймовірність алергії. Наприклад, коли рівень пилку високий, варто менше часу проводити на вулиці.

Майте під рукою ліки проти алергії та астми. Покладіть у домашню аптечку ліки, що полегшують симптоми. Їх слід приймати за призначенням лікаря.

Підтримуйте чистоту. На вулиці ви можете зібрати на собі частинки пилку, тому не торкайтеся руками очей, а прийшовши у приміщення, помийте руки і промийте очі. Та найкраще, якщо це можливо, прийняти душ, щоб видалити пилок зі шкіри та волосся, а також переодягнутися.

Закрийте вікна. Під час сезону алергії закриті вікна допоможуть уникнути подразників у помешканні, адже всередину не потраплятиме пилок.

Використовуйте фільтри. Підтримати комфортні умови вдома допоможе використання високоефективних фільтрів. Скористайтеся кондиціонером повітря чи очищувачем повітря з фільтром HEPA, щоб відфільтрувати алергени.

Міфи про «ліки» від алергії

«Коли люди відчувають біль або дискомфорт, вони, природно, хочуть знайти якнайшвидший спосіб усунути це. Тому часом вдаються до різних домашніх засобів, які насправді не працюють, але поширюються як корисні поради», – каже експерт МОЗ.

1. Вживання меду. Деякі люди вважають, що регулярне споживання місцевого меду сприяє засвоєнню залишків пилку, який бджоли збирають для виготовлення меду, що зміцнить імунітет. Однак пилок, який збирають бджоли, зазвичай не викликає алергії. Мед може допомогти від болю в горлі, але не вилікує від алергії.

2. Яблучний оцет. Нема жодних наукових доказів того, що споживання оцту покращить симптоми алергії.

3. Відвідування мануального терапевта. Мануальну терапію часто рекламують як вирішення багатьох захворювань, навіть сезонних алергій. Однак немає наукових доказів того, що хіропрактика може покращити або запобігти симптомам алергії.

4. Прийом безрецептурних ліків. Деякі люди вважають сезонну алергію недостатньо «серйозною», щоб звертатися до лікаря за рецептурними ліками. Однак лікар може виписати препарат, який буде набагато дієвішим в лікуванні алергії та з меншою кількістю побічних ефектів.

5. Уникнення квітів. Квіти, як правило, утворюють пилок, який прилипає до них, залучаючи комах-запилювачів. Алергеном для людей зазвичай є пилок трави та дерев, який легше переноситься в повітрі.

6. Алергія розвивається лише у дитинстві. Багато людей вважає, що алергія (сезонна, на домашніх тварин, харчова чи інша) може розвинутися лише в дитинстві. Насправді нова алергія може з’явитися в будь-який момент життя. Не потрібно ігнорувати нові симптоми лише тому, що контакт із певною речовиною не викликав алергію у минулому.