Ця ароматна рослина і заспокоїть, і здоров'я поправити допоможе

Власники дач та присадибних ділянок помітили, що м’ята вже добре підросла і її можна використовувати для приготування м’ятної води. Цей напій допоможе розслабитися, освіжитися. Він низькокалорійний, містить незначну кількість цукру і має низку корисних для здоров’я властивостей. Health Shots повідомляє про сім корисних переваг м’ятної води, яка є популярним напоєм влітку.

Чим корисна м’ятна вода?

М'ятна вода – це вода, настояна на свіжому листі м'яти впродовж кількох годин або ночі. Цей освіжаючий і ароматний напій має численні переваги для організму.

1. Покращує травлення. Цей простий настій листя м’яти у воді допомагає поліпшити травлення та полегшити такі симптоми, як гази та здуття живота. Дослідження, опубліковане в журналі Biology виявило, що перцева м’ята розслабляє травні м’язи від скорочень і знімає будь-які спазми в кишківнику.

2. Урівноважує гормональний дисбаланс. Вживання м’ятної води може допомогти збалансувати гормони, знижуючи рівень тестостерону та підтримуючи рівень гормонів у гармонії. Це підтверджено дослідженням., яке показало, що м’ята допомагає збалансувати гормони та лікувати синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), гормональний дисбаланс, який впливає на репродуктивні органи.

3. Забезпечує зволоження. М’ятна вода – ще один спосіб додати смаку своєму раціону. І не лише смак, вона забезпечує належне зволоження, що важливо для підтримки функцій організму та загального здоров’я.

4. Знімає стрес. Вживання м’ятної води може зменшити стрес, допомогти заспокоїтися. Вона має охолоджуючий ефект, який розслабляє організм і знімає стрес.

5. Допомагає схуднути. М’ятна вода – низькокалорійна і служить прекрасною освіжаючою альтернативою солодким напоям. Її вживання допомагає відчути ситість, зменшує ймовірність переїдання. Дослідження показало, що заміна дієтичних напоїв водою може допомогти схуднути.

6. Підвищує імунітет. М’ята – це джерело вітамінів і антиоксидантів, поживних речовин, які допомагають зміцнити імунітет. Вона містить рослинні вітаміни, які допомагають захистити клітини від пошкоджень.

7. Покращує здоров'я шкіри. Листя м’яти багаті на саліцилову кислоту та вітамін А, які також необхідні для підтримки шкіри. Вода з м’ятою також має протигрибкові та антибактеріальні властивості, які допомагають справлятися із запаленням і боротися з прищами. Регулярне вживання цієї води допоможе вивести токсини з організму, сприяючи чистій і здоровій шкірі.

Як приготувати м'ятну воду?

Налийту у банку або невеликий глечик чотири склянки води, помийте 4-5 гілочок свіжої м’яти (25-30 листочків). Можете додати більше або менше, на ваш смак. Подрібніть листя до тих пір, поки не почнете відчуватися м’ятний аромат. Занурте листя м’яти у воду. Залиште їх у воді на кілька годин або на всю ніч, щоб м’ята встигла надати воді особливого аромату. За бажанням до м’ятної води можна додати скибочки лимона чи інших цитрусових, свіжого огірка, ягід тощо.

Кому з м’ятною водою варто бути обережними?

Для більшості людей цей освіжаючий напій є безпечний, та ті, хто має гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ, серйозні проблемами з травленням, нирками слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати м’ятну воду в свій раціон.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.