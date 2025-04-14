Рукола зміцнює здоров'я кишківника, серця, кісток і допомагає боротися з раком

У магазинах, на ринках вже давно можна купити руколу, наразі парникову, але незабаром з’явиться і городня. Ця рослина не лише надає вишуканості салатам, а й є скринею корисних для організму речовин. Дієтологиня Джулія Зумпано назвала Cleveland Clinic п’ять переваг, через які руколу варто частіше включати у раціон, і назвала способи, як краще її споживати.

Що таке рукола?

За зовнішнім виглядом дехто може сприймати руколу, як листову зелень, та насправді вона є хрестоцвітним овочем, що належить до тієї ж категорії, що й броколі, брюссельська, білокачанна та цвітна капуста.

«Люди бачать листя руколи і думають, що це різновид салату, але це не так. Листя руколи, можливо, є найпопулярнішою частиною рослини, але ви також можете їсти її насіннєві стручки, зріле насіння та квіти. Листя та квіти мають перцевий смак, а насіння популярні в багатьох індійських стравах», – каже дієтологиня.

Що корисного є в руколі?

100 г порція сирої руколи містить: 25 калорій, 0,7 г жирів, 3,7 г вуглеводів, 1,6 г клітковини, 2,6 г білка, 2 г цукру. Рукола також багата на вітаміни і мінерали, зокрема вітаміни К, С, кальцій, магній, калій тощо.

Чим рукола корисна для організму?

1.Допомагає боротися з раком. Рукола містить природні речовини під назвою глюкозинолати, які надають хрестоцвітим овочам сильний аромат і гіркий смак. Деякі дані свідчать про те, що рукола та інші хрестоцвіті овочі можуть боротися з певними видами раку.

«Коли ви їсте їжу, що містить глюкозинолати, ваш організм розщеплює їх на сполуки, які мають протиракові властивості. Ці сполуки захищають клітини від пошкоджень і можуть пригнічувати ріст пухлини», – пояснює Джулія Зумпано.

2. Зміцнює кістки. Рукола містить багато кальцію, який необхідний для здоров’я кісток. Вона також є джерелом магнію та вітаміну К, які працюють разом із кальцієм для ще більшої потужності для побудови кісток.

За словами дієтологині, магній допомагає кісткам засвоювати потрібний їм кальцій. Дослідження показують, що люди з остеопорозом, які споживають достатню кількість вітаміну K, мають менший рівень переломів і вищу мінеральну щільність кісток. Оскільки рукола містить усі три поживні речовини, то вона є хорошим продуктом для підтримки міцності кісток.

3. Зміцнює імунну систему. Рукола містить велику кількість вітаміну С, який зміцнює імунну систему. Вітамін С не обов’язково вбереже вас від хвороби, але він може допомогти швидше подолати застуду. Вітамін С допоможе імунній системі здійснити атаку проти вірусів.

4. Підтримує здоров'я кишківника. Здоровий кишківник є запорукою загального здоров’я, а основним паливом для нього є клітковина. Як і більшість овочів, рукола містить багато клітковини, яка допомагає задовольнити потреби кишківника.

5. Допомагає серцю. Калій – це мінерал, який може знизити ризик високого кров’яного тиску та інсульту, але чимало людей не отримують його в достатній кількості. Тож додайте до раціону руколу, яка містить не тільки калій, але й клітковину, яка може знизити ризик серцевих захвлрювань. У ній також багато магнію, який допомагає запобігти атеросклерозу, високому рівню холестерину та артеріальному тиску.

Як краще споживати руколу?

Руколу можна споживати як сиру, так і пасеровану. Сира рукола може містити більше вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів, але пасероване листя має м’якший смак і зберігає при цьому багато поживних речовин. Сиру руколу використовують у салатах, пасеровану руколу можна використовувати в пасті, піці, бутербродах тощо.