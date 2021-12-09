Нині гастрит діагностують у дуже великої кількості людей: старших, молодих і навіть дітей. Ця недуга (запалення слизової шлунка) виникає через порушення режиму харчування, вживання жирної і гострої їжі, алкоголю, куріння, стреси, інфікуванні бактерією Helicobacter pylori.

Понад 13% українців страждають і від виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Тож при цих захворюваннях дуже важливо звернути увагу на харчування, бо одні продукти можуть посилювати недугу, інші допомагають її позбутися чи полегшити перебіг.

Нині терапевт-дієтолог Ванда Леванюк розкаже читачам ZAXID.NET, які продукти можна спокійно споживати при цих захворюваннях, а від яких варто відмовитися, аби не загострювати недугу, і поділиться смачними рецептами.

«Харчування при гастриті та виразці шлунка або дванадцятипалої кишки залежить від стадії захворювання (загострення, ремісія), від секреції шлунка. При цих недугах харчуватися слід регуляно, 5-6 разів на день невеликими порціями. Їжа має бути оптимальної температури 20-50 градусів», – каже Ванда Леванюк.

Що варто їсти при гастриті і виразках, а від яких продуктів доведеться відмовитися

За словами дієтологині, людям, які мають такі проблеми, передусім, варто відмовитися від продуктів, які стимулюють виділення соляної кислоти та подразнюють слизову. Це міцні бульйони, міцні кава та чай, свіжі овочі та фрукти зі шкіркою, не вживати великі шматки їжі, зменшити споживання солі, не їсти свіжий хліб, а лише 1-2 денної випічки, пшеничний.

«Людям з цими захворюваннями варто полюбити каші – манну (самоліно), рисову, гречану, вівсяну, але має бути саме каша, яку треба варити, а не пластівці», – каже дієтологиня.

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З приправ краще використовувати свіжу зелень (кріп, петрушка, базилік, кінзу), білий перець, куркуму. В страви можна додавати насіння (соняшника, гарбуза), але не смажене, грецькі горіхи тощо.

Овочі краще їсти відварні, на пару, запечені (картопля, буряк, морква, гарбуз, кабачки, цвітна капуста). Білокачанна та брюссельська стимулюють виділення шлункового соку, то з ними треба обережно.

Томати краще вживати без шкірки, у вигляді пюре, соусів, сухі томати. Аби легко зняти шкірку з томатів, слід зробити невеличкі надрізи на вершечку овоча і опустити на хвилину в окріп. Шкірка легко знімиться, а вітаміни і поживні речовини залишаться.

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Сири можна споживати негострі (мацарела, тофу, адегейский). Фрукти та ягоди солодкі (груші, яблука, особливо запечені, полуниця, черешня, чорниця).

А ось від продуктів, які подразнюють слизову шлунково-кишкового тракту, варто відмовитися: кави, какао, газованих напоїв, цитрусових, гарячих та холодних страв, кислого, перченого.

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Суп з фрикадельками з індички

Інгредієнти: (4 порції)

філе індички – 400 г

яйце – 1 шт

невелика цибуля

морква – 1 шт

лапша з твердих сортів пшениці –100 г

вода – 1,5-2 л

дрібка солі

З філе зробити фарш, посолити, додати натерту на дрібній терці цибулю та сформувати кульки. Моркву натерти на дрібній терці.

В киплячу воду покласти фрикадельки, зняти шум. Додати моркву. За 5-7 хвилин до кінця варки додати лапшу. Її можна відварити окремо і покласти в тарілку. Зверху посипати кропом.

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Суп-пюре гарбузовий

Інгредієнти: (4 порції)

вершки 20% – 200 мг

вода – 500-600 мл

гарбуз – 700 г

вершкове масло – 15 г

олія оливкова – 2 ст/л

цибуля – 1 шт.

гарбузове насіння –2 ст. л

сіль за смаком

Гарбуз попередньо порізати, змастити вершковим маслом. На деко покласти пергаментний папір і на нього викласти гарбуз, зрізаною стороною вниз. Запікати 35-40 хв., поки не стане м‘яким.

У каструлю з подвійним дном налити олію, покласти нарізану кубиками цибулю та злегка обсмажити. Додати порізаний кубиками гарбуз і воду. Все тушкувати 15 хв. на невеликому вогні.

Блендерувати. Знову проварити хвилину, додати вершки, довести до кипіння і виключити. Зверху посипати гарбузовим насінням.

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Омлет з сиром і помідорами

Інгредієнти: (2 порції)

яйця – 3 шт

сир твердий негострий – 50 г

сир «Альметте» вершковий – 100 г

вершки 20% – 50 мл

помідор – 1 шт

оливкова олія – 1 ч.л

зелень петрушки та кропу – 10 г

дрібка солі

Помідор очистити від шкірки, порізати кубиками та потушкувати на олії. В миску вибити яйця, покласти сир «Альметте» та вершки, збити та вилити на сковорідку до помідора. Наприкінці можна потерти твердий негострий сир. Омлет робити під кришкою. Прикрасити кропом та петрушкою.

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Запіканка з цвітної капусти, сиру і карі

Інгредієнти: (4 порції)

цвітна капуста – 500 г

сир мацарелла – 250 г

карі – ¼ ч.л

олія оливкова – 1 ст. л.

дрібка солі

Цвітну капусту розібрати на суцвіття і варити декілька хвилин. В форму для запіканння налити олію та покласти цвітна капусту, запікати 30-35 хв. Зверху покласти мацареллу та карі.

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Морква, тушкована з медом

Інгредієнти: (4 порції)

морква – 300 г

овочевий бульйон або вода – 100 мл

мед – 1 ст.л

лимонний сік -1 ч. л

дрібка білого перцю

олія оливкова – 1ст. л

зелень кінзи

Моркву помити, почистити, нарізати на кружальця 1-2 см. В каструлю налити олію, нагріти, кинути туди моркву і перемішати. Додати бульйон або воду та тушкувати до готовності на маленькому вогні. Наприкінці додати мед, сіль. Зверху кінзу. Подавати до м‘яса або риби.

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Запечені яблука з корицею

Інгредієнти: (4 порції)

яблука – 4 шт

кориця мелена – 1 ч. л

мед – 2-3 ст. л

подрібнені грецькі горіхи – 50 г

Яблука помити, зрізати верхівку, видалити серцевину, але обережно, щоб не прорізати основу. Проколоти шкірку в декількох місцях зубочисткою. В середину яблука покласти горіхи, мед, корицю. Запікати в духовці або мультиварці. Замість меду можна полити кленовим сиропом.

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Кисіль обліпиховий

Інгредієнти: (2 порції)

обліпиха – 250 г

цукор коричневий – 1/2 скл.

крохмаль кукурудзяний – 3 ст.л

вода – 550 мл

Обліпиху перебрати, помити, перетерти через сито. Воду 500 мл довести до кипіння, додати цукор, ягідне пюре. Все проварити 10 хв. Крохмаль розвести у 50 мл холодної води, ввести в суміш та довести до кипіння.

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