У деяких людей є підвищена чутливість до ультрафіолетового випромінювання

У той час, коли більшість людей з нетерпінням чекає тепла, сонця, частину людей це лякає, бо через алергію на сонце у них значно погіршується самопочуття. Навіть нетривале перебування на сонці виникає у них почервоніння і свербіж шкіри, висипання, головний біль тощо. Чимало людей у сонячні дні скаржаться на сльозотечу, почервоніння очей, нежить, закладеність носа тощо.

Чому виникає алергія на сонце? Як полегшити життя таких людей, особливо у весняно-літній період, коли сонця буде багато? Якими медпрепаратами можна зняти прояви алергії? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував алергологині Львівської обласної клінічної лікарні Анізії Бандрівській.

Алергію на сонце, як кажуть у народі, з медичної точки зору правильно називати фотодерматозом, бо це є реакція організму на сонячні промені, пояснила Анізія Бандрівська. Самі сонячні промені не містять алергенів, але під їх дією в організмі деяких людей виробляються речовини, які призводять до алергії. Люди зі світлою шкірою більш схильні до такого типу алергії.

Чому виникає «алергія» на сонце?

За словами алергологині, причини бувають різні. У людей може бути підвищена чутливість до ультрафіолетового випромінювання, знижений імунітет, дехто успадковує підвищену чутливість до сонячного випромінювання від своїх батьків. Вживання деяких медпрепаратів на сонці також може дати алергічну реакцію тощо.

«Якщо людина приймає антибіотики, особливо тетрациклінового ряду, або протизаплідні засоби та деякі інші медпрепарати, то при виході на сонце – засмаганні, роботі в полі у сонячні дні тощо, у таких людей може виникати фотодерматоз», – каже Анізія Бандрівська.

Найпоширенішим симптомом такої алергії є почервоннія шкіри або поява висипань, які супроводжуються свербіжем, лущенням шкіри, відчуттям, що шкіра пече, можуть виникати пухирі. При фотодерматозі спостерігається підвищення температури, загальне нездужання.

Як допомогти людям з «алергією» на сонце?

Уникати тривалого перебування на сонці. Намагатися не виходити на вулицю, коли сонце найбільш інтенсивне – з 10 ранку до 16 вечора.

Виходячи з дому, одягати одяг з довгими рукавами, капелюхи з широкими полями, окуляри.

Не вживати медпрепарати (якщо це можливо), коли вам тривалий час доведеться провести на сонці.

Користуватися сонцезахисними кремами з фактором захисту не нижче 30.

Звернутися до алерголога, який у разі потреби призначить відповідні протиалергічні препарати.

За словами алергологині, людям, схильним до алергії, слід знати, що у сонячні дні більше розноситься пилок рослин (поліноз), тож у них може бути сльозотеча, почервоніння очей, нежить, закладеність носа тощо. З кінця лютого, за словами лікарки, вже є пацієнти, в яких є алергія на березу. З середини квітня до кінця липня триватиме алергія на злаки, а з кінця липня до кінця жовтня – на бур’яни, тож людям, у яких є схильність до алергії, слід це врахувати і бути особливо обережними.