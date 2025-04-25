В Україні понад 10 млн людей мають підвищений кров'яний тиск

Від високого кров'яного тиску (гіпертензії) страждає понад 30% дорослого населення в усьому світі. В Україні таких хворих – понад 10 млн. Високий тиск є основною причиною ішемічної хвороби серця та інсульту, а також може призвести до інших захворювань, таких як хронічна хвороба нирок, серцева недостатність, нерегулярне серцебиття (аритмія) та деменція.

Відомо, що надлишок натрію в харчуванні підвищує артеріальний тиск, тоді як харчування з високим вмістом калію має протилежний ефект, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і наводить дані наукових досліджень.

«Щоб зрозуміти взаємозв’язки, дослідники з Університету Ватерлоо провели комп'ютерне моделювання гомеостазу рідини та електролітів у всьому організмі, а також впливу споживання натрію і калію на артеріальний тиск. Його результати були опубліковані в березні 2025 року в American Journal of Physiology-Renal Physiology. Зазвичай при високому кров'яному тиску радять їсти менше солі. Дослідження показує, що включення в меню продуктів, багатих на калій, як банани або броколі, має більший позитивний вплив на кров'яний тиск, ніж просто скорочення споживання натрію», – каже лікар.

Калій і натрій є електролітами, речовинами, які допомагають організму надсилати електричні сигнали для скорочення м'язів, впливають на кількість води в організмі та виконують інші важливі функції.

Первісні люди їли багато фруктів і овочів, і в результаті регуляторні системи нашого організму, ймовірно, еволюціонували так, щоб найкраще працювати за умови харчування з високим вмістом калію і низьким вмістом натрію, вважають автори дослідження. Сучасне харчування, як правило, містить набагато більше натрію і менше калію. Тому частіше зустрічається й високий кров'яний тиск.

Дослідники розробили математичну модель, яка визначає, як співвідношення калію і натрію впливає на організм, і як взаємозв'язок між калієм і кров'яним тиском залежить від статі. Науковці виявили: у чоловіків гіпертензія розвивається швидше, ніж у жінок (до менопаузи). Але чоловіки також частіше позитивно реагують на збільшення калію у співвідношенні до натрію.