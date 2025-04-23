Дослідження показало: у людей, які обмежили споживання продуктів, багатих на гістамін, рівень гістаміну в крові суттєво знизився

Багато людей небезпідставно вважають, що кропив'янка є алергічною реакцією на конкретну речовину. Втім, медичний термін «хронічна ідіопатична кропив'янка» позначає кропив'янку, яка триває шість або більше тижнів без відомої основної причини у вигляді впливу якогось алергену. Експерти вважають, що у цьому стані певну роль відіграє аутоімунна дисфункція. Симптоми можуть з'являтися і зникати впродовж місяців або навіть років. Погіршити стан здатні різноманітні фактори, зокрема фізичні вправи, стрес, спека чи холод, інфекції тощо, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і наводить дані деяких досліджень про вплив низькогістамінової дієти на стан людей, які страждають на кропив’янку.

«Наразі немає достатньої кількості конкретних доказів впливу певних дієт на симптоми хронічної ідіопатичної кропив’янки. Проте деякі обмежені дослідження показують, що зміни в харчуванні допомагають полегшити цей стан», – каже лікар.

Низькогістамінова дієта

Високий рівень гістаміну може відігравати значну роль у виникненні хронічної ідіопатичної кропив’янки, оскільки більшість людей з цим захворюванням добре реагують на антигістамінні препарати, які призначаються у підвищених дозах. Для людей, які погано реагують на антигістамінні препарати, варто спробувати дієту з низьким вмістом гістаміну.

У невеликому дослідженні 2018 року, каже Олег швець, 22 людини з хронічною кропив'янкою обмежили споживання продуктів, багатих на гістамін, на чотири тижні. В учасників спостерігалося статистично значуще зниження показників тяжкості кропив'янки. Аналізи показали, що рівень гістаміну в їхній крові знизився після низькогістамінової дієти.

Продукти з низьким вмістом гістаміну:

більшість овочів

свіже м'ясо

свіжа риба, включаючи лосось, тріску та форель

молочні продукти, крім сиру та йогурту

хліб

макаронні вироби

рис

Продукти з високим вмістом гістаміну

Від них варто відмовитися чи обмежити їх споживання:

шпинат, помідори та баклажани

фрукти та ягоди, такі як полуниця та вишня

м'ясні консерви

консервована, заморожена та копчена риба, включаючи тунець, анчоуси та сардини

сир та йогурт

ферментовані продукти

фаст-фуд

приправи, такі як мелений перець чилі, кориця, гвоздика та оцет

алкогольні напої

«Цей список не є вичерпним. Кількість гістаміну в продуктах може варіюватися. Деякі продукти, напої, речовини та ліки також теоретично сприяють вивільненню гістаміну або пригнічують ферменти, необхідні для його розщеплення. Це цитрусові, папая, ананас, горіхи, яєчні білки, алкогольні напої, чай, харчові добавки (включаючи консерванти), нестероїдні протизапальні препарати (як аспірин), антибіотики (ізоніазид та доксициклін)», – каже гастроентеролог.

Інше дослідження 2021 року надало лише обмежені докази на підтримку низькогістамінової дієти при хронічній кропив’янці.

Дієта з виключенням псевдоалергенів

«Навіть якщо у людини не виявлено харчової алергії, цілком можливо, що вона має підвищену чутливість або непереносимість певних продуктів. Вживання цих псевдоалергенів може призвести до реакцій, які нагадують справжню алергію, включаючи кропив'янку», – каже Олег Швець.

Тому лікарі можуть порекомендувати людям з хронічною кропив’янкою спробувати дієту з виключенням псевдоалергенів, тобто уникати певних потенційних псевдоалергенів протягом декількох тижнів і повільно повторно вводити їх у меню.

Псевдоалергенами можуть бути гістамін, харчові добавки, натуральні речовини у фруктах, спеціях та овочах.

У дослідженні 2010 року приблизно кожен третій учасник з хронічною кропив'яною позитивно відреагував на таку дієту з виключенням псевдоалергенів, що тривала три тижні. А випробування елімінаційних дієт у дослідження 2029 року показало високий рівень відповіді у пацієнтів в середньому впродовж трьох тижнів.

План харчування при хронічній кропив'янці

«Якщо ви вважаєте, що харчування може відігравати певну роль у виникненні симптомів хронічної кропив’янки, поговоріть з лікарем про можливі варіанти розумних обмежень у дієті. Фахівець допоможе з'ясувати, які продукти та напої можна безпечно вилучити з меню. Толерантність людини до гістаміну є унікальною, тому дуже важливо скласти індивідуальний план харчування», – радить гастроентеролог-дієтолог.

Варто записувати у щоденнику свої симптоми після кожного прийому їжі. Вказувати продукти, які з'їли, коли саме, чи погіршилися або покращилися симптоми після прийому їжі та як швидко ви це помітили. Поділіться своїми висновками з лікарем, аби разом розробити оптимальний план харчування.

Кожен реагує на їжу по-різному. Одна дієта може підійти одній людині та не підійти іншій. Наразі, за словами лікаря, немає достатніх доказів того, що дотримання певної дієти може постійно та суттєво впливати на симптоми хронічної кропив’янки. Однак дієтичні втручання мають низькі ризики та є вартими того, аби їх спробувати.