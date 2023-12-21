Головний принцип післясвяткової дієти: жодної шокової терапії

Напередодні різдвяних і новорічних свят чимало людей дають собі слово пильно стежити на тим, аби не переїсти. І багатьом це не вдається. Бо, по-перше, встояти і чогось не спробувати зі смачного святкового столу просто нереально. По-друге, українці люблять радо пригощати всіх гостей. Один пампух і шматочок сирника у батьків, трішки смачнющого пляцка у сестри, брата, сусіда, подруги. Та, крім солодощів, буде багато смажених, вуджених, запечених страв, які схочеться скуштувати. І, як би ми не старалися, з’їмо значно більше висококалорійної їжі, ніж у досвяткові дні.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк каже, що всього за тиждень після свят можна повернути травну систему в колишній режим за допомогою дієти, головний принцип якої: жодної шокової терапії і кардинальних змін. Діяти треба поступово і м’яко.

Сім простих кроків, які допоможуть прийти в норму після свят

1. Вода. Додайте до свого раціону додаткову склянку води. Вона допоможе швидше позбутися токсинів і врятує від переїдання. Добре починати день зі склянки води зі шматочком лимона.

2. Харчування. Для детоксикації корисно їсти моркву, буряк, овочі родини капустяних (білокачанна капуста, броколі, брюссельська), листові овочі, зелень. Вони захищають печінку, допомагають відновитися її клітинам. Також включіть в раціон петрушку та кінзу, ферментовані продукти (квашену капусту, огірки): вони містять пробіотики та формують правильну та здорову мікрофлору кишківника.

Горіхи та насіння (гарбузове, соняшникове, льону) мають у складі жирні кислоти, які зміцнюють клітини печінки, і вітаміни, які захищають від вільних радикалів і допомагають вивести токсини. Включайте у меню трави та спеції (куркуму, фенхель, імбир, корицю, коліандр, кмин, м’яту). Вони допоможуть відновити роботу кишківника, вивільнити зайві гази, заспокоїти травний тракт. Окрім того, вони стимулюють травні ферменти, що сприяють більш плавному перетравленню їжі.

Для нормалізації травлення вживайте побільше клітковини. Продукти з клітковиною включайте у кожний прийом іжі і особливо – на сніданок. Після свят сніданок повинен включати вівсянку (не пластівці) або хліб з цільного зерна, хліб грубого помелу з висівками. Влаштуйте собі вегетаріанський, а краще веганській день (тільки рослинна іжа). Рослинна їжа дасть можливість печінці та підшлунковій відпочити. Перекушувати в цей день можна фруктами, горіхами, веганськими суші, сиром тофу.

Рослинна їжа дозволить печінці і підшлунковій відпочити

3. Відмова від цукру. Це основа. Звертайте увагу на продукти з прихованим цукром (білий хліб, йогурти, соуси, сирочки тощо).

4. Відмова від молока. Молочні продукти можуть уповільнити травлення, тому від них після свят треба на кілька днів, а краще тиждень відмовитися. Кисломолочні продукти (кефір, натуральний йогурт) можна споживати.

5. Табу на каву. Багатьом зробити це буде складно, але кілька днів треба спробувати прожити без кофеїну. Кава – поганий союзник післясвяткової дієти. Окрім цього, кофеїн викликає тягу до солодкого. Краще пити зелений або чорний чай без кофеїну, а також білий чай, узвар.

6. Зберігайте активність. Йти в тренажерний зал не тільки можна, але й треба. Просто в перший тиждень після свят зменшіть навантаження. Не виходить іти в зал – багато ходіть пішки, піднімайтеся сходами, будьте активними.

7. Сходіть у сауну. Потовиділення – хороший спосіб вивести токсини. Якщо сауна за станом здоров’я протипоказана, її можна замінити на теплу ванну з англійською сіллю. Замість солі можна додати харчову соду, яблучний оцет і глину (по 4 ст. л.).

Рецепти страв для післясвяткової дієти

Пропонуємо кілька рецептів страв, які дозволять почуватися ситими. Страви виходять смачні і корисні.

Курячий суп з броколі

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.;

капуста броколі – 0,5 кг;

картопля – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

оливкова олія – 3 ст. л.;

кріп – 20 г;

чорний перець та сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити і поставити варити. Коли закипить, зняти накип і варити хвилин 20, а тоді порізати кубиками. Моркву і цибулю порізати дрібно. У розігріту сковорідку вилити оливкову олію, покласти подріблену моркву, цибулю і курку і все обсмажити. У каструлю з бульйоном покласти порізну кубиками картоплю, обсмажені овочі та курку, перемішати і, коли закипить, варити 15 хвилин, тоді додати броколі і варити ще 5-7 хвилин. Додати сіль, перець і зверху посипати кропом.

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Салат з буряка і сиру «Фета»

Інгредієнти:

буряк – 1 шт. (запекти або зварити);

сир «Фета» – 100 г;

консервована сочевиця – 3-4 ст. л.;

цибуля червона – ½ шт.,

лимон – ½ шт.;

часник – 1 зубчик;

оливкова олія – 2 ст. л.;

трішки свіжої м’яти.

Спосіб приготування:

Буряк і сир порізати кубиками, цибулю – напівкільцями. Зробити заправку: м’яту і часник дрібно порізати, видавити сік лимона, додати олію, перець, все перемішати в окремому посуді, а тоді зврху полити салат і перемішати.

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Бананове смузі

Інгредієнти:

банан – 1 шт.;

шпинат – жменя;

зелене яблуко – ½ шт.;

апельсин – ½ шт.;

ківі – 1 шт.;

вода – 100 г.

Спосіб приготування:

Інгредієнти помити, почистити, скласти в чашу блендера і збити впродовж 60 секунд.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.