Піст закінчується. Під час посту значна частина людей включала у раціон більше овочів і дала організму можливість перепочити від важкої, калорійної їжі. Таке харчування позначилося на вазі: багато людей позбулися 2-5 кг і відчули легкість у тілі. Та вже через кілька днів після завершення посту вага може швидко повернутися, а нерідко й з надлишком. Дієтолог Андрій Маковецький пояснює, чому так відбувається і радить, як цього уникнути.

Чому після посту вага може різко зрости: кілька наукових фактів

Перший. «Існує природне явище – ефект суперкомпенсації. Коли ви певний час харчувалися обмежено (менше калорій, менше жирів, менше білків), організм вмикає режим захисту. Як тільки з’являється доступ до звичної їжі, тіло ніби говорить: “Нарешті! Треба зробити запас, бо раптом знову буде голодно”. Це природна реакція, особливо у людей, які різко повертаються до рясної їжі», – каже дієтолог.

Другий. Після посту організм починає накопичувати глікоген – це форма енергії, яка зберігається в м’язах і печінці. Один грам глікогену утримує до 3 грамів води. Тобто 300–400 грамів запасеної енергії – це вже +1–1,5 кг ваги тільки за рахунок води. Це не жир, але цифри на вагах зростають.

Третій. Після тривалого утримання від калорійної їжі змінюється рівень гормонів апетиту. Ви можете відчувати більше голоду, мати сильне бажання з’їсти солодке, жирне, борошняне. Це не слабкість – це біологія.

Четвертий. Шлунок і травна система звикають до легкої їжі під час посту. Якщо різко з’їсти смажену свинину, копчену ковбасу чи торт, можуть виникнути здуття, важкість, млявість, затримка рідини. Через це здається, що «все пішло не так».

Як плавно вийти з посту

1. Не переїдайте. Навіть якщо хочеться скуштувати усе, чого не їли, робіть це поступово, маленькими порціями. Ваше тіло скаже вам «дякую».

2. Повертайте білкові продукти поетапно. Перші 3–5 днів уникайте жирного, смаженого м’яса, ковбас, копченостей. Натомість вибирайте тушковану або запечену курку, відварну рибу, варені яйця, сир з низьким вмістом жиру.

3. Зменште кількість хліба, випічки, макаронів. Замість 50 грамів білого хліба краще з’їсти 30 грамів житнього або висівкового. Якщо замовляєте вареники, обирайте начинку з грибами чи м’ясом, а не лише з картоплею, так більше білка і менше крохмалю.

4. Включайте у раціон більше овочів і зелені. Вони додадуть клітковини, поліпшать травлення і дадуть відчуття ситості без переїдання.

5. Пийте достатньо води. 1.5–2 л чистої води в день допоможуть вивести надлишкову рідину і токсини, а також зменшити бажання щось «пожувати».

6. Не переходьте одразу до солодощів. Після посту організм особливо чутливий до цукру. Якщо з’їсти торт або цукерки одразу, цукор в крові стрибне, апетит зросте ще більше. Краще оберіть фрукти або 2–3 фініки, курагу, чорнослив.

Що можна їсти у перші дні після посту?

Замість солодкої каші на молоці – приготуйте гречку з овочами або з яйцем.

Замість бутербродів – зробіть овочевий омлет і додайте пару ложок каші.

Замість смаженої картоплі – запечіть її з морквою, кабачком, буряком.

Замість м’яса з жирною підливою – з’їжте порцію риби або курки з овочевим гарніром.

Замість соку або компоту – випийте воду з лимоном або несолодкий трав’яний чай.

Приклад простого меню на день після посту

Сніданок: овочевий омлет + кілька ложок гречки або вівсянки + чай без цукру.

Перекус: яблуко або декілька горіхів.

Обід: овочевий суп + тушкована риба або курка + салат з капусти чи огірка.

Полуденок: натуральний йогурт без цукру або невелика жменя сухофруктів.

Вечеря: запечені овочі (кабачок, морква, броколі) + котлета на парі (з індички або бобових).

Найбільша помилка після посту, каже Андрій Маковецький, – це раптове переїдання. Тіло щойно вийшло з періоду відпочинку, тому йому треба дати змогу плавно повернутися до звичного ритму. Набір ваги після посту – це не неминуче. Якщо слухати свій організм, їсти поступово і з розумом, можна не тільки зберегти форму, а й відчути більше енергії, легкості та сили.