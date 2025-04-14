Через відсутність належного піклування про здоров’я, чоловіки мають високу ймовірність передчасної смерті від інфарктів та інсультів

Здоров’я сучасних чоловіків є під впливом численних факторів ризику, серед яких чільні місця посідають нездорове харчування, куріння, зловживання алкоголем та низька фізична активність. Через відсутність належного піклування про здоров’я, чоловіки можуть мати високу ймовірність передчасної смерті від інфарктів та інсультів, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і радить, які продукти ввести у раціон, аби змінити його на краще.

«Постійно діючим фактором впливу на чоловіче здоров’я є харчування, яке забезпечує організм енергією та життєво необхідним набором поживних речовин. Щоб змінити ваше меню на краще, робіть послідовний вибір корисних продуктів. При цьому немає необхідності одномоментно повністю відмовлятися від усіх варіантів некорисних смаколиків», – каже Олег Швець.

За його словами, коли ви звикнете їсти більше фруктів, овочів, нежирного м'яса і цільного зерна, ці продукти поступово замінять деякі менш здорові варіанти.

Які продукти чоловікам варто включати у раціон?

Жирна риба. Лосось, оселедець, сардини та палтус є чудовим джерелом корисних жирів. Вони містять жирні кислоти Омега-3, що захищають від серцевих захворювань , однієї з основних причин смертності чоловіків. Дві двохсотграмові порції жирної риби на тиждень знижують шанси померти від серцевих захворювань.

Яйця. Вони містять лютеїн, білок і залізо. Сучасні рекомендації передбачають споживання 1-2 шт курячих яєць на день для чоловіків без зайвої ваги та метаболічних порушень. «Один яєчний жовток містить 185 мг холестерину, що відповідає добовій нормі для здорових людей. Якщо у вас високий рівень холестерину, проконсультуйтеся з лікарем, чи слід обмежити кількість споживаних яєць», – радить гастроентеролог.

Молюски та ракоподібні. Молюски та інші види морепродуктів багаті на цинк, який критично важливий для серця, м'язів та репродуктивної системи. Рівень цинку нижче норми пов'язаний з низькою якістю сперми та чоловічим безпліддям. Цинк також є в яловичині, індичці, курці, горіхах та насінні.

Нежирне червоне м'ясо. Нежирні сорти яловичини та свинини містять багато білка і лише трохи більше жиру, ніж куряча грудка. Червоне м'ясо також є хорошим джерелом лейцину, амінокислоти, яка допомагає будувати м'язи. Рекомендується помірне споживання червоного м’яса – до 300-400 г на тиждень.

Каші з високим вмістом клітковини. Клітковина здатна підвищити працездатність і довше зберігає відчуття ситості та допомагає безперебійній роботі травної системи.

Коричневий рис. Він є чудовим джерелом клітковини. «Його легко урізноманітнити смачною, яскравою їжею. Наприклад, додайте до рису нежирне м'ясо, молодий шпинат і ананас. Якщо не подобається текстура, змішайте трохи білого рису з коричневим», – каже дієтолог. Коричневий рис та інші цільнозернові продукти допомагають підтримувати здорову вагу та знижують ризик серцевих захворювань та діабету 2 типу.

Молоко та йогурт. Сироватка, що міститься в молоці та йогурті, є джерелом лейцину – амінокислоти, що сприяє нарощуванню м'язів. Чоловікам може сподобатися грецький йогурт з густим вершковим смаком. Він також містить багато білка, калію та корисних бактерій, які підтримують здоров'я кишківника.

Соєві продукти. Соя забезпечує найкращий захист від раку простати. Про це свідчать результати дослідження, в якому взяли участь 40 країн. Тофу, місо-суп та соєве молоко є смачними способами споживати більше сої.

Овочі. Вони багаті фітохімічними речовинами, які захищають клітини від пошкоджень та запобігають раку. У раціон варто включати різнокольорові овочі. Помаранчеві є чудовим джерелом бета-каротину, лютеїну та вітаміну С. Ці поживні речовини, згідно з дослідженням, знижують ризик розвитку аденоми простати. Тож у раціон солід включати червоний болгарський перець, моркву, гарбуз і солодку картоплю. Листові зелені овочі (шпинат, салат і капуста) сприяють здоров’ю очей, а також передміхурової залози. Авокадо.Цей фрукт містить багато жиру, але тільки хорошого. Мононенасичені жири в авокадо знижують загальний рівень холестерину і «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Жирів має бути не більш як 25-35% від усіх калорій. Найкраще споживати мононенасичені жирні кислоти замість насичених або трансжирів. Оливкова олія та горіхи також містять корисні жири.

Томатний соус. Томати багаті на лікопен, що захищає від деяких видів раку. «Низка досліджень показує, що чоловіки, які регулярно їдять томатний соус, рідше хворіють на рак простати. У томатах є багато інших рослинних поживних речовин, які також підтримують здоров'я. Додавання сальси або томатного соусу до страв – простий спосіб зробити їжу поживнішою», – каже лікар.

Імбир. Цей пряний корінь допомагає заспокоїти запалення в організмі, що корисно при великих навантаженнях. Регулярне вживання імбиру може зменшити біль від м'язових травм, пов'язаних з фізичними вправами.

Вишня. Вона корисна для заспокоєння м'язів після тренувань. Пігмент у вишні та вишневому соку імітує дію деяких протизапальних препаратів і не має жодних побічних ефектів.

Ягоди. Вони насичені антиоксидантами, які допомагають знизити ризик розвитку раку. Окрім свіжих ягід, можна споживати й заморожені.

Банани. Багаті на калій, який має вирішальне значення для скорочення м'язів і здоров'я кісток, а також допомагають контролювати кров'яний тиск.

Фісташки. Ці горіхи містять білок, клітковину і цинк, а також є поживним перекусом. Фісташки вирізняються високим вмістом рослинних стеролів, які знижують рівень холестерину, і містять багато каротиноїдів, які сприяють гострішому зору.

Бразильські горіхи. 30 г бразильських горіхів містять селену у сім разів більше за добову норму. Цей мінерал зміцнює імунітет і допомагає роботі щитовидної залози.

Шоколад. Флаваноли в чорному шоколаді здатні знижувати рівень поганого холестерину, покращувати кровообіг і тримати кров'яний тиск під контролем. Чоловіки з поганим кровотоком частіше мають проблеми з ерекцією, тому корисна для серця їжа покращує й сексуальне життя. Та знайте міру: обмежте його споживання до 30 г на день.

Кава. Вона дійсно бадьорить і звичайна чорна кава майже не містить калорій, що робить її набагато кращим вибором, ніж калорійні енергетичні напої.