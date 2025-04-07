Харчування пари відіграє важливу роль впродовж усього процесу спроб зачаття і після нього

Доволі часто однією з гарячих тем обговорення на форумах і в чатах охочих стати батьками є те, що потрібно їсти, щоб збільшити шанс завагітніти. Багато дієтичних добавок рекламують як такі, що підвищують фертильність. Людям, які прагнуть стати батьками, часто рекомендують продукти, які нібито допомагають завагітніти. Лікар-гастроентеролог, дієтолог Олег Швець пропонує з’ясувати, які існують реальні докази щодо вживання певних продуктів для підвищення чоловічої та жіночої фертильності, і наводить дані наукових досліджень на цю тему.



Фолієва кислота: чому вона важлива

«Коли мова йде про підтримку здорової вагітності та плоду, певні поживні речовини дійсно можуть мати значення, наприклад, фолієва кислота. Доведено, що прийом фолієвої кислоти до та під час вагітності допомагає запобігти аненцефалії, вродженому дефекту головного мозку, та розщепленню хребта дитини», – каже Олег Швець.



Оскільки ці надзвичайно важкі дефекти розвиваються дуже рано, часто ще до того, як жінка дізнається про свою вагітність, усім жінкам репродуктивного віку рекомендують приймати 400 мікрограмів (мкг) фолієвої кислоти щодня.



Споживання продуктів, збагачених фолієвою кислотою, як зернові продукти, також є важливим, оскільки багато вагітностей є незапланованими. Крім того, вважається, що фолієва кислота як дієтична добавка збільшує шанси жінок завагітніти, хоча для підтвердження цього потрібні подальші дослідження.



Причини безпліддя та роль харчування

«Існує багато потенційних причин безпліддя. У жінки яєчники можуть бути нездатними виробляти здорові яйцеклітини, або ж яйцеклітина може не потрапити з яєчників до матки, наприклад, через непрохідність фаллопієвих труб. Навіть якщо яйцеклітина успішно пройде цей шлях, вона може не прикріпитися до слизової оболонки матки або не вижити після прикріплення», – каже лікар.



У чоловіків якість сперматозоїдів має вирішальне значення для фертильності. Це включає їхню здатність ефективно рухатися (рухливість), форму і розмір (морфологію), а також кількість сперматозоїдів у певному об'ємі сперми. Якість сперми може погіршуватися під впливом низки факторів, включаючи екологічні проблеми, зокрема забруднення навколишнього середовища. Навіть після проведення тестів причина не завжди може бути зрозумілою: близько 15% випадків безпліддя залишаються нез'ясованими.



«Хоча жоден окремий продукт або дієтична добавка не зможе швидко вирішити будь-яку з цих потенційних проблем, експерти стверджують, що харчування відіграє важливу роль впродовж усього процесу спроб зачаття і після нього», – наголошує Олег Швець.



Як меню чоловіків впливає на шанс зачаття?

Дієтолог каже, що важливо не лише мати достатню кількість їжі, а й отримувати правильне поєднання поживних речовин. Хоча дискусії навколо корисних продуктів часто зосереджуються на жіночій фертильності, зростає усвідомлення того, що харчування впливає і на чоловічу фертильність.



Дослідження 2015 року, проведене серед пар, які проходили процедуру штучного запліднення (ЕКЗ), показало: споживання чоловіками м'яса, і особливо тип м'яса, впливало на результат, який вимірювався за показниками запліднення. Вживання більшої кількості м'яса птиці мало позитивний вплив на частоту запліднення, тоді як вживання переробленого м'яса (наприклад, бекону та ковбас) мало негативний вплив.



«Чоловіки, які їли найменше переробленого м'яса, в середньому менш як 1,5 порції на тиждень, мали 82% шансів на запліднення своєї партнерки, тоді як чоловіки, які їли найбільше переробленого м'яса (в середньому 4,3 порції на тиждень) мали лише 54% шансів», – каже гастроентеролог.



Здоров'я та харчування чоловіків часто не беруть до уваги, але це дуже важливо та здатне впливати не лише на здоров'я дітей, а й онуків.



Дієта для майбутніх батьків

Дослідники підкреслюють: зміни повинні бути у харчуванні обох партнерів. Однією з корисних змін для пари є збільшення кількості корисних жирів, що містяться в горіхах, насінні, лососеві, авокадо та оливковій олії. Водночас транс жирні кислоти, які є, наприклад, у маргарині, пончиках, смаженій їжі та інших перероблених продуктах, пов'язані з підвищеним ризиком безпліддя.



Акцент на рослинному харчуванні також корисний. Дослідники з Гарвардської школи громадського здоров'я оцінили раціон групи з 18 555 жінок протягом восьми років, коли вони намагалися завагітніти або завагітніли. Виявилось, що споживання білків рослинного походження, таких як бобові, замість білків тваринного походження, як червоне м'ясо, було пов'язане з більш ніж на 50% меншим ризиком овуляторного безпліддя.



Автори огляду досліджень 2021 року про можливий зв'язок між харчуванням та жіночою фертильністю дійшли висновку, що, хоча їхні рекомендації стосуються жінок, особливості харчування, безсумнівно, мають важливе значення як для чоловічої, так і для жіночої фертильності. Зокрема, вони рекомендували такі продукти, як овочі, фрукти, цільнозернові макарони і цільнозерновий хліб (для отримання вуглеводів); джерела корисних жирів (жирна риба) та білка (бобові, яйця і нежирне м'ясо). Науковці також вказали на важливу роль певних поживних речовин, які іноді не беруть до уваги. До них відноситься йод, який допомагає правильному розвитку плоду і функціонуванню щитовидної залози майбутньої матері.



Щодо алкоголю рекомендації є чіткими та послідовними в усіх дослідженнях: не існує безпечної кількості алкоголю, яку можна вживати під час вагітності або під час спроб завагітніти. Це стосується всіх видів алкоголю, включаючи вино та пиво.

«Безпліддя є комплексним, як і його причини. Занепокоєння своїм харчуванням може викликати непотрібний стрес, а також почуття провини і сорому. Ті, хто намагається завагітніти, можуть бути впевнені, що проблема навряд чи криється в чомусь одному, що вони з'їли або не з'їли», – каже Олег Швець.



Часто люди, які мають проблеми з фертильністю, шукають якийсь один продукт, що сприяє зачаттю. Та найкраще. каже лікар, прагнути до збалансованого здорового харчування. Адже не існує жодного продукту або дієтичної добавки, які б гарантували успішне зачаття.