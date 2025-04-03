зміни щодо щеплення дітей будуть впроваджувати з 2026 року

До Національного календаря профілактичних щеплень внесли зміни: ввели нове щеплення, змінили схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В, кору, паротиту та краснухи тощо. Щепити дітей за зміненим календарем планують з 2026 року. Зараз уже завершена процедура державної реєстрації в міністерстві юстиції України та очікується офіційна публікація, повідомили у МОЗ України.

«Зміни, які запропоновані для українського Календаря з 2026 року, дозволять гармонізувати підходи до імунізації з європейськими стандартами та впроваджувати сучасні стратегії», – каже заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

Головна зміна стосується введення до Національного календаря профілактичних щеплень однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років.

Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В: запропоновано проводити щеплення у 2–4–6–18 місяців. Така схема, кажуть у МОЗ, дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Зараз вакцинацію вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців.

У схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) також передбачені зміни за віком. Запропоновано проводити щеплення в 1 та 4 роки — замість 1 та 6 років, як зараз. У МОЗ кажуть, що це забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Щодо щеплення БЦЖ (проти туберкульозу) – запропоновано проводити його через 24 години після народження (наразі це щеплення проводять на 3–5 добу життя). Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз.

Зміни та пропозиції вже пройшли громадське обговорення та погодження з центральними органами виконавчої влади. Фіналізований варіант змін учасники обговорили на спільній нараді у МОЗ. Завершена процедура державної реєстрації в міністерстві юстиції України та очікується офіційна публікація.