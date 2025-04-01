У Центрі лікують дітей з муковісцидозом з різних регіонів України

Центр дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) отримав грант у 200 тис. доларів від благодійної організації Direct Relief (США) на капітальний ремонт Клініки муковісцидозу.

«Ці кошти дозволять створити сучасний, комфортний та безпечний простір, де маленькі пацієнти отримуватимуть високоякісну медичну допомогу. Ми переконані: навіть у складні часи важливо рухатися вперед і докладати максимум зусиль, щоб діти мали найкращі умови для лікування», – кажуть у Центрі.

Муковісцидоз – це найпоширеніше генетичне захворювання європейської раси, яке вражає всі системи організму, але найчастіше легені та шлунково-кишковий тракт. Внаслідок мутації генів порушується структура білка, згущується секрет більшості залоз зовнішньої секреції, утруднюється його евакуація, що викликає виражені вторинні зміни в органах та системах організму.

У Львові у Клініці муковісцидозу спостерігаються 250 пацієнтів з діагнозом муковісцидоз з усієї України, з них 69 – зі Львова та Львівської області. Ще понад 50 спостерігаються у дорослому Центрі.