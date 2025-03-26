Щороку в Україні близько 12 тис. дітей отримують опіки

У єдиному опіковому центрі у західних областях, який працює в львівській дитячій лікарні св. Миколая, відтепер зможуть рятувати дітей з важкими опіками. Раніше таких дітей відправляли на лікування за кордон. Нині лікарня має все необхідне для порятунку таких пацієнтів.

Два роки тому Перше ТМО Львова разом із мобільним оператором «Київстар» та іншими благодійниками поставити перед собою мету — змінити систему лікування опіків в Україні. Тобто, не відправляти найважчих дітей за кордон, а рятувати їх вдома. Нині це стало можливим, повідомили у лікарні.

«Нині у лікарні св. Миколая є все необхідне для порятунку дітей з опіками: дороге обладнання для виходжування в реанімації, спеціальне опікове ліжко, окрема перевʼязувальна та лазер для шліфування післяопікових рубців. Аби все це з’явилося, «Київстар» вклав у модернізацію відділення 33 млн грн. Реконструкцію відділення профінансувала мережа мультимаркетів «Аврора». Спільними зусиллями доброчинців вдалося створити належні умови та забезпечити опікове відділення всім необхідним», – кажуть у медзакладі.

Щороку в Україні близько 12 тис. дітей отримують опіки. Війна лише посилила цю проблему, бо кожне мінно-вибухове поранення супроводжується важкими термічними травмами.

У пʼятницю, 28 березня, відбудеться відкриття оновленого дитячого опікового центру. На його відкриття прийдуть і пацієнти, яких тут рятували: одні перекинули на себе окріп, інші отримали удар струмом, коли намагався залізти на потяг. А хтось, як львівський п’ятикласник Роберт, спробував повторити популярний ТікТок-тренд і зробив саморобну петарду. В результаті — отримав важкий хімічний опік обличчя. Зі схожими травмами через цей тренд у лікарні надавали допомогу шістьом таким постраждалим.