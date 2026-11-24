Неврология Наталія Боженко проводить прийом пацієнтів

Деменція – це синдром, який впливає на роботу мозку. У людей з деменцією є проблеми з пам’яттю, мисленням, мовленням, виконанням повсякденних завдань, а також бувають зміни емоційного стану, сприйняття і поведінки. На жаль, людей, у яких проявляється цей синдром, стає дедалі більше. За даними ВООЗ, у 2021 році у світі з деменцією жили близько 57 млн людей, і щороку фіксують майже 10 млн нових випадків. Для України на 2025 рік Alzheimer Europe наводить оцінку близько 610 тис. людей, або приблизно 1,6% населення. Українська цифра є розрахунковою оцінкою поширеності. Вона охоплює також людей, які могли ще не отримати підтвердженого діагнозу, повідомила ZAXID.NET неврологиня, к.м. н., доцентка Львівського національного медичного університету ім. Короля Данила Наталія Боженко. Неврологиня дає поради, що можна зробити, аби зменшити ризик виникнення деменції, і до кого звертатися, якщо помітили перші тривожні ознаки у батьків, дідуся чи бабусі, родичів.

Хто у групі ризику?

«Деменція (нейро-когнітивний синдром) – це стан, за якого набуті порушення пам’яті, мислення, мовлення чи інших розумових функцій стають настільки вираженими, що людина потребує допомоги у звичних справах. Причини можуть бути різні. Найпоширеніша – хвороба Альцгеймера. У частини людей переважає ураження судин мозку, а в старшому віці судинні зміни й хвороба Альцгеймера можуть співіснувати. Тому двоє людей одного віку можуть мати дуже різний стан пам’яті та мислення», – каже Наталія Боженко.

За її словами, імовірність виникнення деменції зростає після 65 років, а найвища поширеність – серед людей віком 85 років і старше. Вона може початися і до 65 років, хоча це трапляється рідше. Ознаки зазвичай з’являються поступово, тому вік, коли родина помітила перші зміни, і вік встановлення діагнозу часто різняться.

Неврологиня називає чинники, які підвищують ризик виникнення деменції:

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Вік і спадковість. Якщо деменція була в одного з батьків, ризик може бути вищий, але це не означає, що діти обов’язково захворіють. Рідкісні спадкові форми частіше підозрюють, коли в кількох близьких родичів із різних поколінь симптоми починалися незвично рано. Такий сімейний анамнез варто обговорити з лікарем.

Стан судин. Підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину ЛПНЩ, цукровий діабет, куріння й недостатня фізична активність пов’язані з вищим ризиком розвитку когнітивних розладів. Інсульт може погіршити увагу, темп мислення й здатність планувати. Іноді родина помічає це вже вдома, після лікарні, коли людина знову пробує вести фінанси чи самостійно приймати ліки.

Втрата слуху, некориговане погіршення зору, депресія, соціальна ізоляція, надмірне вживання алкоголю й травми голови також підвищують ризик виникнення деменції. Значення також має освіта.

Частину цих ризиків, за словами неврологині, людина може зменшити сама, а для частини потрібні доступні медичні послуги й підтримка родини.

Які зміни у поведінці людини мають насторожити?

Неврологиня радить звернути увагу на повторювані зміни, які раніше були людині не властиві, особливо якщо за кілька місяців вони стали помітнішими. Наприклад, людина:

перепитує те саме, забуває недавню розмову або подію;

плутає платежі, пропускає ліки або приймає їх двічі;

губиться у знайомому місці чи перестає справлятися зі звичним рецептом;

дедалі частіше губить нитку розмови, має труднощі з добором слів або розумінням інструкції;

помітно змінюється в поведінці, стає апатичною, імпульсивною або робить незвичні для себе помилки в судженнях.

«Перші зміни можуть стосуватися уваги, планування, мовлення чи орієнтації. Порушення пам’яті – лише один із можливих проявів. Якщо труднощі вже помітні, але людина загалом зберігає самостійність, лікар може запідозрити м’які когнітивні порушення. Це привід з’ясувати причину й простежити за змінами в часі», – каже лікарка.

Іноді частина труднощів може бути пов’язана з депресією, побічною дією ліків, порушенням слуху, дефіцитом вітаміну B₁₂ або захворюванням щитоподібної залози. Корекція цих станів може поліпшити повсякденне функціонування, навіть якщо в людини паралельно є захворювання мозку.

«Якщо деменцію підтверджено, лікування залежить від її причини й стадії. При хворобі Альцгеймера лікар може призначити препарати, які допомагають боротись із симптомами. Для окремих пацієнтів із підтвердженою ранньою хворобою Альцгеймера існують також спеціалізовані методи лікування, що можуть сповільнити погіршення. Вони потребують ретельного відбору та контролю через ризик серйозних побічних ефектів. У повсякденному житті допомагають структурований розпорядок, заняття, які відповідають можливостям людини, та підтримка у справах, де вона почала помилятися», – каже неврологиня.

Чи можна запобігти розвитку деменції?

«Можна зменшити ризик або відтермінувати появу симптомів. Гарантувати профілактику для конкретної людини неможливо. За оцінкою комісії The Lancet, вплив на 12 змінюваних чинників упродовж життя (низький рівень освіти, порушення слуху, черепно-мозкова травма, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, куріння, надмірне вживання алкоголю, депресія, ожиріння, соціальна ізоляція та забруднення повітря) потенційно міг би запобігти або відтермінувати близько 45% випадків на рівні населення. Це розрахункова оцінка для популяції. Вона не означає, що кожен, хто змінить свої звички, зменшить особистий ризик на 45%», – каже Наталія Боженко.

Що слід робити для профілактики виникнення деменції?

Регулярно рухатися. Для більшості старших дорослих орієнтир ВООЗ – 150–300 хвилин помірної активності на тиждень. Підійдуть швидша ходьба, велосипед або танці, якщо це безпечно. Починати можна з коротких прогулянок. Вправи на силу й рівновагу допомагають зберігати рухливість і зменшувати ризик падінь.

Контролювати тиск, холестерин і цукор крові. Знати свої показники, погодити цілі із сімейним лікарем і регулярно приймати призначені ліки. Відмова від куріння та зменшення надмірного споживання алкоголю також мають значення.

Харчуватися різноманітно. Частіше обирати овочі, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, рибу й рослинні олії. Такий раціон можна скласти зі звичних продуктів: квасолі, гречки, капусти, сезонних овочів та риби. Доказів для рутинного приймання добавок «для пам’яті» з метою профілактики деменції недостатньо.

Висипатися. Варто підтримувати сталий режим. Якщо є гучне хропіння, помічені близькими паузи дихання уві сні чи виражена денна сонливість, скажіть про це лікарю. Поганий сон може погіршувати увагу й пам’ять уже зараз.

Коригувати слух і зір, зберігати спілкування. Якщо людина перестала ходити на зустрічі, бо не чує розмови за столом або погано бачить у сутінках, перевірка слуху чи зору може допомогти їй повернутися до звичних занять. Навчання, спільні справи й регулярне спілкування легше підтримувати, коли вони приносять задоволення.

Що робити, якщо помітили тривожні зміни в батьків, дідуся чи бабусі?

Неврологиня радить поговорити наодинці й назвати конкретну ситуацію. Наприклад: «Мамо, я помітила, що цього тижня ти двічі заплуталася з ліками. Давай разом поговоримо із сімейним лікарем і з’ясуємо причину». Запишіть кілька прикладів, приблизно коли все почалося і як зміни впливають на побут. На прийом візьміть список усіх ліків, зокрема снодійних і безрецептурних засобів. Якщо близька людина згодна, підіть разом.

Перший крок – сімейний лікар. Він розпитає про зміни й повсякденну самостійність, проведе огляд і за потреби коротке когнітивне тестування, призначить обстеження або скерує до фахівця. Поки триває оцінювання, домовтеся про допомогу там, де вже були помилки, наприклад із прийманням ліків або оплатою рахунків. Залишайте людині участь у рішеннях і ті справи, які вона може виконувати безпечно.

«Якщо сплутаність виникла раптово, за години, потрібна невідкладна оцінка. Раптова дезорієнтація може бути проявом делірію або іншого гострого стану. Якщо з’явилися асиметрія обличчя, слабкість руки чи ноги, раптове порушення мовлення або зору – телефонуйте 103, навіть якщо симптоми вже минули», – радить неврологиня.