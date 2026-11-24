Не переварюйте броколі, щоб зберегти вітаміни

Якщо ви задумалися над тим, що додати до раціону, аби у холодну пору року збагатити організм вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами, обирайте броколі. Вона – справжній чемпіон серед овочів, її ще називають зеленим золотом. Чому саме броколі? Дієтологині Ізабель Васкес та Синтія Сасс розповіли Health про безліч переваг броколі, що роблять її потужним суперфудом. Цей хрестоцвітий овоч може підтримувати водний баланс, здоров’я серця, мозку, імунної системи, боротися із запаленням й навіть допомагає організму боротися з онкозахворюваннями.

Чим багата броколі?

Одне середнє стебло сирої броколі містить:

калорії: 45 калорій;

жир: <1 г; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

натрій: 80 мг;

вуглеводи: 8 г;

клітковина: 3 г;

білок: 4 г.

Одне стебло забезпечує 220% добової норми вітаміну С, який підтримує імунітет і здоров’я кісток. Воно також містить 460 мг калію (13% від добової норми), який підтримує багато ключових функцій організму. Броколі також забезпечує вітаміном К, фолієвою кислотою, кальцієм, магнієм, селеном.

«Одна з головних переваг броколі полягає в тому, що вона є чудовим джерелом клітковини, яка підтримує травлення, здоров’я серця та допомагає регулювати рівень цукру в крові та інсуліну», – сказано у повідомленні.

Як споживання броколі впливає на організм?

Забезпечує водний баланс. У чашці сирої броколі міститься близько 68 г води, яка потрібна, щоб підтримувати здоров’я клітин та органів тіла. Гідратація регулює температуру, змащує суглоби та запобігає запорам. Продукти з високим вмістом води та клітковини підвищують відчуття ситості, що допомагає контролювати вагу.

Захищає серце. Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смерті у всьому світі й в Україні зокрема. Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, захищають серце. Вони зменшують пошкодження артерій, що призводить до затвердіння, яке часто є передвісником серцевого нападу або інсульту.

Підтримує здоров’я мозку. Корисні рослинні сполуки в броколі, такі як лютеїн і зеаксантин, підтримують здоров’я мозку та можуть захищати від когнітивного зниження.

Допомагає запобігти раку. Броколі належить до групи хрестоцвітних овочів, до якої також входять цвітна капуста, кале, брюссельська капуста, капуста. Ці рослини містять сполуки, які можуть нейтралізувати канцерогени (речовини, що викликають рак) та підтримувати апоптоз (загибель клітин), що може допомогти запобігти раку.

Поліпшує міцність кісток. Броколі містить кілька поживних речовин, необхідних для формування кісток та запобігання втраті щільності кісток, таких як вітамін К, магній, фосфор, кальцій, мідь, цинк, вітамін С.

Бореться із запаленням. Протизапальна дія броколі може знизити ризик захворювання, знижуючи прозапальні маркери. Природні сполуки, що містяться в броколі, діють як детоксиканти. Це означає, що вони допомагають деактивувати потенційно шкідливі хімічні речовини або швидше виводити їх з організму.

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Броколі найкорисніше готувати на парі або швидко обсмажувати. Її не варто довго варити, щоб зберегти вітаміни. Для кращого засвоєння поживних речовин можна додати лимон або олію, а для легшого травлення броколі можна поєднувати з рисом чи кашами.