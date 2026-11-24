Пацієнтка Мар'яна з чоловіком (зліва) і професором Любомиром Куликом

Її серце раптово зупинилося і довго не запускалося. Медики «швидкої» понад 40 хвилин проводили реанімаційні заходи, поки змусили його знову битися. У кардіоцентрі Ужгорода, куди доставили пацієнтку, у неї діагностували гострий інфаркт міокарда і гостре розшарування аорти, яка могла розірватися будь-якої миті. І ці три життєво небезпечні діагнози встановили практично одночасно. Кожен із них окремо несе велику загрозу для життя, а їхнє поєднання збільшує ризики в рази. Та попри численні перепони жінка вижила. Нині ZAXID.NET ділиться з вами неймовірною історією порятунку, яку провели кардіохірурги Львова.

Серце раптово зупинилося і медикам не вдавалося швидко його запустити

53-річна Мар’яна із Закарпаття працює продавчинею у сільському магазині. Жінка ніколи раніше не скаржилася на здоров’я. Чи мала підвищений тиск? Не знає, бо не міряла його, її нічого не турбувало. 25 жовтня цього року їй стало погано. Вона ледве прийшла з роботи додому й повідомила про свій стан доньці й чоловікові. Вони відразу викликали «швидку».

Лікарі «швидкої», за словами чоловіка Івана, приїхали швидко, за 5–6 хвилин після виклику. Та ще до їх прибуття жінка впала і не подавала ознак життя. У неї раптово зупинилося серце. Медики понад 40 хвилин проводили реанімаційні заходи й таки змусили серце битися знову.

«Я лише пам’ятаю, що прийшла з роботи додому, і почувалася дуже погано, боліло за грудиною, була геть безсила. Сказала про це рідним, і що було далі, не знаю. Опам’яталася лише в лікарні у Львові», – розповіла ZAXID.NET Мар’яна.

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Чоловік пацієнтки зазначив, що «швидка» відвезла її в кардіоцентр Ужгорода. Там жінку ретельно обстежили, зокрема, зробили коронарографію і діагностували у неї гострий інфаркт міокарда. Згодом уже лікарі розповіли ZAXID.NET, що центральна судина серця, передня міжшлуночкова артерія, була перекрита на 80%. Пацієнтці відразу поставили стент, що дозволило мінімізувати інфаркт.

Після встановлення стента біль дещо зменшився, але не відступив. Ліва рука пацієнтки набрякла і вона нею не могла навіть поворушити. Хвору далі почали обстежувати і діагностували у неї гостру аневризму грудного відділу аорти. У перикарді – серцевій сумці, що оточує серце – вже почала накопичуватися кров. Аневризма могла розірватися будь-якої миті. Пацієнтці потрібна була термінова надскладна операція.

Оперувати треба якнайшвидше, але стан організму не дозволяв цього зробити

Лікарі Ужгорода зв’язалися з колегами з Університетської лікарні ЛНМУ Львова і ті погодилися прийняти пацієнтку. Вона була без свідомості, її ліва рука дуже набрякла і зовсім не працювала. Хвору треба було якнайшвидше прооперувати, але її стан не дозволяв цього зробити.

Аналізи лабораторних досліджень показали, що у пацієнтки гостра печінкова і ниркова недостатність, іншими словами, у неї виникла постреанімаційна хвороба. І це на фоні гострого інфаркту. Операцію довелося відкласти. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення, де впродовж п’яти діб медики намагалися стабілізувати її стан.

«Коли результати аналізів дещо поліпшилися, хоч ще не були у нормі, ми вирішили оперувати. У перикарді на той час накопичилося доволі багато крові, що стискала серце. Відкладати надалі вже було неможливо», – каже кардіохірург, професор Любомир Кулик.

До операційної команди, окрім професора Любомира Кулика, увійшли кардіохірург Володимир Пришляк, перфузіолог Анатолій Шнайдрук, анестезіолог. Лікуючими лікарями були кардіологи Олег Лещук і Олена Магала.

Операція була надскладною, з розкриттям грудної клітки, штучним кровообігом, зниженням температури тіла пацієнтки до +16 градусів. Судини мозку потребували додаткової подачі крові через спеціальні трубочки.

«У пацієнтки було гостре розшарування аорти, тип А, починаючи від аортального клапана і закінчуючи аж десь стегновими артеріями. Окрім розривів на висхідній аорті, було й декілька розривів аорти на її дузі. Біля серця вже назбиралася велика кількість крові. Бувають випадки (приблизно 30%), коли аневризма розривається відразу і людина помирає, а буває, що вона розривається поступово (70%), кров накопичується повільніше, здавлює серце і виникає серцева недостатність. Але таких пацієнтів ще можна врятувати, якщо вони вчасно потраплять у руки спеціалістів», – пояснив Любомир Кулик.

Жителька Закарпаття Мар’яна була серед тих 70%, у неї аневризма розривалася поступово. Операція з порятунку пацієнтки тривала близько 9 годин. Кардіохірурги видалили уражену частину аорти й повністю протезували висхідний відділ аорти і дугу. Після операції пацієнтка чотири доби провела в реанімації, після чого її перевели у загальну палату.

«Я отямилася вже після операції, і лише зі слів чоловіка і лікарів знаю, що зі мною було. У львівській лікарні ми вже 21 день, дуже вже хочу додому», – каже Мар’яна.

У жінки чітка мова, серце працює нормально. Вона сідає, пробує ходити з підтримкою чоловіка і медпрацівників. Ліва рука без набряків, працює, пацієнтка робить різні вправи, аби швидше її розробити. Звісно, вона потребує тривалої реабілітації, бо і зупинка серця, і реанімаційні заходи, і штучний кровообіг, і охолодження організму – це доволі складні процедури, які не проходять безслідно для організму. Однак без них неможливо врятувати людину. Тож потрібний час на відновлення організму.

Мар’яна вже поволі складає речі й готується до виписки. Як тільки остаточно загоїться рана на грудині, жінка поїде додому. Там, каже жінка, вона швидше відновиться. І безмежно вдячна лікарям і Богу, що дали їй шанс жити далі у колі рідних та близьких.